Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan yüzyılın konut projesini açıkladı: 250 bin sosyal konut 250 bin sosyal konut arsası 10 bin iş yeri

Başkan Erdoğan yüzyılın konut projesini açıkladı: 250 bin sosyal konut 250 bin sosyal konut arsası 10 bin iş yeri

Başkan Erdoğan yüzyılın konut projesini açıkladı: 250 bin sosyal konut 250 bin sosyal konut arsası 10 bin iş yeri
13.09.2022 15:10

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle 1 milyonu aşkın vatandaş ucuz konuta, 100 bin kişi işe kavuşacak. Yüzyılın projesiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratılacak ve 250 bin konut inşa edilecek. 100 bin ek istihdam ortaya çıkaracak olan projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok cüzi miktarda taksitlerle ev sahibi olacak. Başkan Erdoğan projenin tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Projede ilk temelin yılbaşında atılacağını belirten Erdoğan, "Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz." dedi.

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