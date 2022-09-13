Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.09.2022 21:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2022 21:06
    ABONE OL

    Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmeli personel görüşmesi

    Son dakika haberine göre Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, sözleşmeli personellerle ilgili yapılan çalışmaları görüşmek için bir araya geldi.

    Memur-Sen ve Bakanlıktan sözleşmeli personel zirvesi

    Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetleri, sözleşmeli istihdam çalışmaları kapsamında bir araya geldi.

    Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre heyette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve sendika temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve bakanlık bürokratları yer aldı.

    Görüşmede, başta 4/B sözleşmeli personel olmak üzere belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin, 4/C'den 4/B'ye geçen personelin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve konfederasyonca teklifler iletildi.

    Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, kamuda asıl istihdam biçiminin kadrolu olmasını teklif ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti: "Dolayısıyla mevcut 4/B sözleşmeli personelin tamamının, geçmiş dönem hizmet süreleri ve unvanları dikkate alınarak 4/C'den 4/B'ye geçen personelin ve özellikle belediyelerdeki sözleşmelilerin mağduriyetleri göz önünde bulundurularak 2011 ve 2013'te olduğu gibi kadroya geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında farklı sözleşme türlerinde istihdam edilen personelin de kurumların ve çalışanların talepleri doğrultusunda kadroya alınması gerekmektedir."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Son dakika: Rıza Kayaalp dünya şampiyonu
    Haberler Ekonomi Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmeli personel görüşmesi
        SON DAKİKA