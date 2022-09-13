TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ rakamları açıkladı! İşte sıralı tam liste
Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklamasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde il il 250 bin konut projesinin hangi bölgelerde yapılacağı belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak? İşte sıralı tam liste
13.09.2022 16:13 - Son Güncelleme: 13.09.2022 16:18
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı. Başkan Erdoğan projenin ilk temelinin yılbaşında atılacağını belirtirken TOKİ resmi internet sitesinden başvuru şartları ve hangi ilde ne kadar konut yapılacağının listesini yayınladı.
Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Konut projesinin 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bini İzmir'de, 8 bin 650'sini Bursa'da 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz.