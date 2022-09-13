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TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ rakamları açıkladı! İşte sıralı tam liste

Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklamasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde il il 250 bin konut projesinin hangi bölgelerde yapılacağı belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak? İşte sıralı tam liste

13.09.2022 16:13 - Son Güncelleme: 13.09.2022 16:18
TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ rakamları açıkladı! İşte sıralı tam liste

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı. Başkan Erdoğan projenin ilk temelinin yılbaşında atılacağını belirtirken TOKİ resmi internet sitesinden başvuru şartları ve hangi ilde ne kadar konut yapılacağının listesini yayınladı.

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TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ rakamları açıkladı! İşte sıralı tam liste

Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Konut projesinin 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bini İzmir'de, 8 bin 650'sini Bursa'da 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz.

TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ rakamları açıkladı! İşte sıralı tam liste

Emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye düşen 50 bin konut projesi ayırıyoruz. Gençlerimiz için de 18-30 yaş arası kontenjan oluşturduk projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de gençlerimize tahsis ettik.

TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ rakamları açıkladı! İşte sıralı tam liste

Konutlarımızın maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatlar şu şekilde olacaktır. Toplamda 608 bin liraya sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.

TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ rakamları açıkladı! İşte sıralı tam liste

Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

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