TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? TOKİ rakamları açıkladı! İşte sıralı tam liste

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı. Başkan Erdoğan projenin ilk temelinin yılbaşında atılacağını belirtirken TOKİ resmi internet sitesinden başvuru şartları ve hangi ilde ne kadar konut yapılacağının listesini yayınladı.