Yüzde 300'ü buluyor! İşte kira artışındaki 10 neden

LİSTEYE İSİM YAZDIRIYORLAR
Kiralardaki fahiş artışa rağmen vatandaşın talebi azalmayınca, emlakçılarda ev sırası oluştu. Özellikle öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde ya da şehrin merkezi noktalarında ev kiralamak isteyenler ihtiyaçlarını söyleyip, isimlerini onlarca kişinin bulunduğu listelere yazdırmaya başladı. Uzun listelerin oluştuğu emlak ofislerinde kura ile çekilişler dahi yapılıyor.
İKİ YILDIR SORUN VAR
Sabah gazetesi piyasadaki bu hareketliği, yoğun talebi ve kira artışlarının arka planını araştırdı. Bu fiyat artışını birçok etkenin tetiklediğini belirten uzmanlar, bu sürecin başlangıcının ise iki yıl öncesine dayandığını belirtiyor.