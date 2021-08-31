Yüzde 300'ü buluyor! İşte kira artışındaki 10 neden

Ardından da 'Bu eve çok talep var, eğer istiyorsanız kaparo gönderin size opsiyonlayalım' diyerek kaparo alıyorlar" dedi. Ortalama bir dairenin kaparosunun 2 bin ila 5 bin TL arasında değiştiğini anlatan Akdoğan, "Bu bazı lüks konutlarda 15 bin TL'yi dahi buluyor. Günde 10 kişiye bu şekilde ev verseler 40-50 bin TL vurgun yaparlar" diye konuştu.