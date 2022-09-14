Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yeni yönetimi ve Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, yeni dönem stratejisini paylaştı. Belirli aralıklarla sürekli aynı sorunların ortaya çıktığı ve bir sarmal şeklinde devam ettiği konular bu kez 'yapısal' değişiklikler ve aynı zamanda teknolojinin de yardımıyla çözülecek gibi gözüküyor.
Yeni dönemin sinyallerini veren Eroğlu, çeşitli çözüm yollarını kullanarak 'sürdürülebilirlik' üzerine odaklanmış bir yeni strateji ile yola çıkacağını açıkladı. Başlangıç noktası da aslında vatandaşın en çok şikayet ettiği alan olan araç sigortaları. Ekim ayında bu alanda atılacak adımlar 'yapılacaklar listesi' şeklinde kamuoyuna duyurulacak.
TÜM ENERJİYİ ALIYOR
Sigorta şirketlerinin zorunlu olsa da kâr edemedikleri için uzak durdukları bu alanda tahkim sisteminde operasyonel iyileştirmeler, kişi temelli poliçe, doğrudan tazmin gibi ana başlıkları olduğunu belirten Eroğlu, "Hayat dışı sektörün 2021 yılı sonunda 7 milyar TL olan konsolide teknik kârı, bu yılın aynı döneminde 267 milyon TL'ye geriledi. Bu durum trafikteki zarardan kaynaklanıyor. Trafik, sektörün tüm enerjisini alıyor. Sigorta şirketlerinin performansını olumsuz etkileyerek, diğer branşlarda da rekabetçi fiyat vermesini engelliyor. Sigorta sektörünün regülatörü olarak trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirerek tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istiyoruz. Yapısal çözümler geliştirmek için sektör paydaşlarının da içinde yer aldığı mikro çalışma grupları oluşturmayı düşünüyoruz" dedi. Sağlık sigortaları ve emeklilik tarafında da yenilikler yolda.