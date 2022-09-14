Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti





TÜM ENERJİYİ ALIYOR

Sigorta şirketlerinin zorunlu olsa da kâr edemedikleri için uzak durdukları bu alanda tahkim sisteminde operasyonel iyileştirmeler, kişi temelli poliçe, doğrudan tazmin gibi ana başlıkları olduğunu belirten Eroğlu, "Hayat dışı sektörün 2021 yılı sonunda 7 milyar TL olan konsolide teknik kârı, bu yılın aynı döneminde 267 milyon TL'ye geriledi. Bu durum trafikteki zarardan kaynaklanıyor. Trafik, sektörün tüm enerjisini alıyor. Sigorta şirketlerinin performansını olumsuz etkileyerek, diğer branşlarda da rekabetçi fiyat vermesini engelliyor. Sigorta sektörünün regülatörü olarak trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirerek tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istiyoruz. Yapısal çözümler geliştirmek için sektör paydaşlarının da içinde yer aldığı mikro çalışma grupları oluşturmayı düşünüyoruz" dedi. Sağlık sigortaları ve emeklilik tarafında da yenilikler yolda.