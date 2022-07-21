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    KYK borcu için düzenleme geliyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjdenin ardından, farkın alınmaması için müdürlüklere talimat gönderildi. Sıra yasal düzenlemeye geldi. İşte detaylar...

    KYK borcu için düzenleme geliyor
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 milyon öğrenciyi sevindiren "KYK'da sadece anapara ödenecek" müjdesinin ardından, hızla harekete geçildi.

    Erdoğan'ın açıklamasının ardından anapara dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi. KYK kredi borcunda sadece anaparanın geri ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak.

    Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek, faiz ve ÜFE farkı silinecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bilgilendirme amaçlı açıklama yapacak.

    Düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak.

    Edinilen bilgilere göre; düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

    BURCU ŞEN

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