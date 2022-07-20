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    • Ekonomi
    • 20.07.2022 20:49
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    • 20.07.2022 20:52
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    Türkiye'den ekonomik baskı aracı dolara darbe vuracak hamle! ABD medyası Erdoğan-Putin zirvesi sonrası bombayı patlattı

    Dolar, ABD ve diğer küresel çetelerin eliyle ülkelerin ekonomileri üzerinde bir baskı aracı olarak etkili bir şekilde kullanılıyor. Her geçen gün üzerine koyarak büyüyüp ve gelişen Türkiye de emperyalist güçlerin prangaları ile karşı karşıya kalıyor. Bu durum kimi zaman kurdaki yükselişlerle kimi zaman da faiz ve enflasyon ile karşımıza çıkıyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Tahran'da yaptığı görüşme tüm dünyada dikkatleri üzerine topladı. ABD medyasında yer alan haberlerde; Erdoğan - Putin zirvesinde masadaki ana konulardan birinin, enerji başta olmak üzere ikili ticarette dolar yerine yerel para birimlerinin kullanılması olduğu ileri sürüldü. Başkan Erdoğan'ın bu planı "Dolar kurundaki yükselişin durdurulmasını ve döviz rezervlerinin korunmasını sağlayabilir" şeklinde yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Türkiye’den dolara darbe vuracak hamle!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye meselesinin masaya yatırıldığı Astana görüşmeleri kapsamında Tahran'da bir araya geldi.

    Tüm dünyanın takip ettiği zirve sonrası, ABD medyasında dikkat çeken bir haber dolaşıma girdi.



    DOLARIN BASKISINI KALDIRACAK ÖNEMLİ BİR MESELE
    ABD merkezli Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı habere göre, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Tahran'daki görüşmelerinde dolar baskısını kaldıracak önemli bir mesele ajandada yer aldı.



    Erdoğan'ın Vladimir Putin ile Rus enerji ithalatının ABD doları dışındaki para birimleriyle ödenmesini kolaylaştıracak adımları görüştüğü iddia edildi.



        YEREL PARA BİRİMİ İLE TİCARET
        İlgili haberde, söz konusu anlaşmanın sağlanması halinde, Türk döviz rezervlerindeki düşüşün yavaşlayacağı belirtilirken, "Yetkililer, iki ülkenin, Ankara'daki hükümetin rezervlerindeki düşüşü yavaşlatmasına yardımcı olacak bir hareket olan enerji anlaşmaları da dahil olmak üzere yerel para birimi ile ticaret ödemeleri için bir teklif üzerinde çalıştığını söyledi." ifadeleri yer aldı.



        BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN UZUN YILLARDAN BU YANA 'ÇARE MİLLİ PARA' DİYOR
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır ekonomiler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılan 'dolar' yerine milli para biriminin kullanılması konusunda adımlar atılması için çalışıyor.



        "EMPERYALİST PRANGALARI PARÇALAMAK İÇİN MÜHİM"
        Erdoğan, Kasım 2018'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nda İslam ülkelerine, 'Aramızdaki ticarette milli para birimleri kullanmamız, emperyalist prangaları parçalamamız bakımından son derece önemlidir.' şeklinde seslenmişti.



            "TİCARETİMİZİ NE KADAR ARTIRIRSAK O KADAR GÜÇLÜ OLURUZ"
            İslam ülkelerinin aralarındaki ticareti artırması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, 'Ticaretimizi ne kadar artırırsak o kadar güçlü oluruz. Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok, aksi halde döviz kuru altında eziliriz.' ifadelerini kullanmıştı.



            "FAİZ, DÖVİZ KURU VE ENFLASYON PRANGASINI PARÇALAYIP ATACAĞIZ"
            Erdoğan yakın tarihli bir konuşmasında yine, "Faiz prangasını da döviz kuru prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız." ifadelerini kullandı.

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