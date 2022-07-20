Türkiye'den ekonomik baskı aracı dolara darbe vuracak hamle! ABD medyası Erdoğan-Putin zirvesi sonrası bombayı patlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye meselesinin masaya yatırıldığı Astana görüşmeleri kapsamında Tahran'da bir araya geldi.
Tüm dünyanın takip ettiği zirve sonrası, ABD medyasında dikkat çeken bir haber dolaşıma girdi.
DOLARIN BASKISINI KALDIRACAK ÖNEMLİ BİR MESELE
ABD merkezli Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı habere göre, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Tahran'daki görüşmelerinde dolar baskısını kaldıracak önemli bir mesele ajandada yer aldı.
Erdoğan'ın Vladimir Putin ile Rus enerji ithalatının ABD doları dışındaki para birimleriyle ödenmesini kolaylaştıracak adımları görüştüğü iddia edildi.