Türkiye'den ekonomik baskı aracı dolara darbe vuracak hamle! ABD medyası Erdoğan-Putin zirvesi sonrası bombayı patlattı





YEREL PARA BİRİMİ İLE TİCARET

İlgili haberde, söz konusu anlaşmanın sağlanması halinde, Türk döviz rezervlerindeki düşüşün yavaşlayacağı belirtilirken, "Yetkililer, iki ülkenin, Ankara'daki hükümetin rezervlerindeki düşüşü yavaşlatmasına yardımcı olacak bir hareket olan enerji anlaşmaları da dahil olmak üzere yerel para birimi ile ticaret ödemeleri için bir teklif üzerinde çalıştığını söyledi." ifadeleri yer aldı.