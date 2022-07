Hizmet hırsızı CHP'nin 'KYK' oyunu! Bakan Kasapoğlu: Halkımız kimin ne yaptığını kimin kurnazlık peşinde olduğunu izliyor

"TÜRKİYE HİÇBİR ŞEKİLDE ÖRNEĞİ OLMAYAN MODEL BİR ÜLKE"

Göreve geldiklerindeki kredilerin niteliği, faydalanan öğrenci sayısı ve burslarda yapılan iyileştirmelerin yansınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Her biriyle ilgili devasa çalışmalarımız oldu. Her bir yıl çıtamızı artırdık. Ortadaki son süreçte burs ve kredi konuları gündeme geldi. Onun öncesinde yaptığımız çalışmalar, kabine toplantılarımız her birine açık bakıldığında sistemli bir şekilde yaptıklarımız görülüyor. Ben bugüne dair bir şeyden bahsetmiyorum, sadece 20 yıllık gençlik oluşumundan bahsediyorum. Üniversitelerdeki fırsat eşitliği, her ilde üniversite ve yurt imkanları... Türkiye hiçbir şekilde örneği olmayan model bir ülke oldu. Son düzenlememizde de halkımız kimin ne yaptığını kimin kurnazlık peşinde olduğunu izliyor." dedi.

"BİZİM İŞİMİZ ÜRETMEK, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAK"

Gençlerle iletişimlerinin çok güçlü olduğunu ifade eden Bakan, "Onların bu alandaki yorumları, yapılanların en güçlü şekilde görüldüğünü gösteriyor. Biz gençlikle ilgili ezber bozmaya devam edeceğiz. Bazıları algı, manipülasyonlar yapacaklar. Bizim işimiz üretmek, taş üstüne taş koymak. Bu ülkenin geçmişine bakınca kimlerin ürettiğini kimlerin engel olduğu görülüyor." diye konuştu.