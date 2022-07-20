Hizmet hırsızı CHP'nin 'KYK' oyunu! Bakan Kasapoğlu: Halkımız kimin ne yaptığını kimin kurnazlık peşinde olduğunu izliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gençlerin merakla beklediği KYK borcu düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı.
GENÇLERİN ÜZERİNDEN 26 MİLYAR TL'LİK YÜK ALINDI
Kredi borçlarında sadece ana paranın ödeneceğini vurgulayan Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.
Böylelikle kredi geri ödemelerinde 26 milyar liralık bir yük gençlerin üzerinden alınmış oldu.
ÇİRKİN ALGI OPERASYONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu müjdesi gençler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP ve yandaşı medya ise çirkin bir algı operasyonuna soyundu.
Tek icraatı Başkan Erdoğan liderliğindeki projelere çökmek olan Cumhuriyet Halk Partisi, Kabine toplantısında verilen KYK borçlarında ana para düzenlemesine de sahiplenmeye kalkıştı.