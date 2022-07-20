Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2022 22:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2022 22:59
    ABONE OL

    Hizmet hırsızı CHP'nin 'KYK' oyunu! Bakan Kasapoğlu: Halkımız kimin ne yaptığını kimin kurnazlık peşinde olduğunu izliyor

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP ve yandaşı medya çirkin bir algı operasyonuna soyunarak Başkan Erdoğan'ın kabinede müjdesini verdiği 'KYK borçlarında ana para düzenlemesi'ni sahiplenmeye kalkıştı. Konuya ilişkin katıldığı canlı yayın programında değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhalefetin KYK üzerinden kurnazlık peşinde olduğunu vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Son 20 yıldır hükümetlerimizin sosyal politikalarına genç odaklı yaklaşımlarına baktığımızda, kimin gençler adına projeler yaptığı, kimlerin de bu yatırımlara karşı çıktığını görüyorsunuz" dedi.

    Hizmet hırsızı CHP’nin KYK kurnazlığı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gençlerin merakla beklediği KYK borcu düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı.


    GENÇLERİN ÜZERİNDEN 26 MİLYAR TL'LİK YÜK ALINDI
    Kredi borçlarında sadece ana paranın ödeneceğini vurgulayan Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.


    Böylelikle kredi geri ödemelerinde 26 milyar liralık bir yük gençlerin üzerinden alınmış oldu.

    ÇİRKİN ALGI OPERASYONU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu müjdesi gençler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP ve yandaşı medya ise çirkin bir algı operasyonuna soyundu.

    Tek icraatı Başkan Erdoğan liderliğindeki projelere çökmek olan Cumhuriyet Halk Partisi, Kabine toplantısında verilen KYK borçlarında ana para düzenlemesine de sahiplenmeye kalkıştı.



        CHP'NİN KYK KURNAZLIĞI!
        Gelişmelere ilişkin Habertürk TV canlı yayınına telefon bağlantısı ile konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhalefetin KYK üzerinden kurnazlık peşinde olduğunu vurguladı.

        Birkaç gündür hayretler içerisinde bazı söylemleri takip ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Son 20 yıldır hükümetlerimizin sosyal politikalarına genç odaklı yaklaşımlarına baktığımızda, kimin gençler adına projeler yaptığı, kimlerin de bu yatırımlara karşı çıktığını görüyorsunuz. Son 20 yıldaki genç odaklı siyasetimizde, başta harçlar dahil olmak üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkenin gündeminden kaldırıldı." diye konuştu.



        "TÜRKİYE HİÇBİR ŞEKİLDE ÖRNEĞİ OLMAYAN MODEL BİR ÜLKE"
        Göreve geldiklerindeki kredilerin niteliği, faydalanan öğrenci sayısı ve burslarda yapılan iyileştirmelerin yansınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Her biriyle ilgili devasa çalışmalarımız oldu. Her bir yıl çıtamızı artırdık. Ortadaki son süreçte burs ve kredi konuları gündeme geldi. Onun öncesinde yaptığımız çalışmalar, kabine toplantılarımız her birine açık bakıldığında sistemli bir şekilde yaptıklarımız görülüyor. Ben bugüne dair bir şeyden bahsetmiyorum, sadece 20 yıllık gençlik oluşumundan bahsediyorum. Üniversitelerdeki fırsat eşitliği, her ilde üniversite ve yurt imkanları... Türkiye hiçbir şekilde örneği olmayan model bir ülke oldu. Son düzenlememizde de halkımız kimin ne yaptığını kimin kurnazlık peşinde olduğunu izliyor." dedi.

        "BİZİM İŞİMİZ ÜRETMEK, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAK"
        Gençlerle iletişimlerinin çok güçlü olduğunu ifade eden Bakan, "Onların bu alandaki yorumları, yapılanların en güçlü şekilde görüldüğünü gösteriyor. Biz gençlikle ilgili ezber bozmaya devam edeceğiz. Bazıları algı, manipülasyonlar yapacaklar. Bizim işimiz üretmek, taş üstüne taş koymak. Bu ülkenin geçmişine bakınca kimlerin ürettiğini kimlerin engel olduğu görülüyor." diye konuştu.



        O DÖNEM 90 BİN BOŞ YATAK VARDI
        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması sırasında araya giren İYİ Parti milletvekili Bahadır Erdem, öğrencilerin yurt sorunu olduğunu ve barınamadıklarını iddia etti.



            Bakan Kasapoğlu, Erdem'in mesnetsiz iddialarına ilişkin, "Hiçbir zaman, hiçbir şekilde polemiklere gençlerimizi alet etmeyiz. Sağlanan imkanlarla 750 binden fazla öğrenci yurtlarımızda kalıyor. 2022 ocak, şubat ayları itibarıyla 90 bin boş yatak vardı. Bir gün gelin yurtlarımızı görün, 2002'de kaç öğrencinin burstan, krediden faydalandığını görün. Bakınız Türkiye'de bursla ilgili ilk kurumsal çalışmayı Tayyip Erdoğan getirmiştir, belediye başkanıyken. O süreçte CHP'nin AYM'ye başvurmasıyla çalışmanın iptal edildiğini hatırlayın." yanıtını verdi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Türkiye’den dolara darbe vuracak hamle!
            Haberler Güncel Hizmet hırsızı CHP'nin 'KYK' oyunu! Bakan Kasapoğlu: Halkımız kimin ne yaptığını kimin kurnazlık peşinde olduğunu izliyor
                SON DAKİKA