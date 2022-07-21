EYT’liye 10 soruda emeklilik rehberi! Hangi formüller masada? 3600 prim günü, borçlanma imkanı ve yaş şartı...

2. Sadece SSK'lılar mı yararlanacak?

9 Eylül 1999'dan önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.