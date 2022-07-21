EYT'liye 10 soruda emeklilik rehberi! Hangi formüller masada? 3600 prim günü, borçlanma imkanı ve yaş şartı...
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin çalışmanın yol haritasının açıklanması büyük heyecan yarattı. Peki, yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede süreç nasıl ilerleyecek? Hangi formüller gündemde? Primler yetmiyorsa ne olacak? Borçlanma imkanı sağlanır mı? Yaş şartı aşağı çekilir mi? İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ve EYT'lilere emeklilik rehberi...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilikte yaşı bekleyenlere (EYT) ilişkin yaptığı açıklama büyük heyecan yarattı.
Bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü, en uygun formülün devreye alınacağını, en geç Ocak'ta Meclis'e sevk edileceğini belirten Bilgin'in sözleriyle EYT'liler sevinç yaşadı.
1. Çalışma kimleri kapsıyor?
EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor. Yıl veya priminden herhangi birisini tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Bunlar da beklenti içerisinde.
2. Sadece SSK'lılar mı yararlanacak?
9 Eylül 1999'dan önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.