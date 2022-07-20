İşte KYK’da yeni yol haritası! Yasal düzenleme sonrası kredilerden faiz ve fark silinecek

"Gençlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan'ın "Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) alınan öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı alınmayacağı ve sadece alınan kredi tutarının ödeneceği' yönündeki açıklamasını öğrenci ve mezun öğrenciler memnuniyetle karşıladı.