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İşte KYK'da yeni yol haritası! Yasal düzenleme sonrası kredilerden faiz ve fark silinecek

Başkan Erdoğan'ın KYK kredilerinin geri ödemesinde enflasyon farkı ile faizin silineceği ve sadece anaparanın geri ödeneceğini açıklaması gençlerde büyük sevinç yarattı. Alınan kredilerin sadece anapara ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemenin ardından başlayacak.

20.07.2022 07:15 - Son Güncelleme: 20.07.2022 07:15
İşte KYK’da yeni yol haritası! Yasal düzenleme sonrası kredilerden faiz ve fark silinecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü kabine toplantısının ardından verdiği müjde ile yaklaşık 5 milyon genç büyük sevinç yaşadı.

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İşte KYK’da yeni yol haritası! Yasal düzenleme sonrası kredilerden faiz ve fark silinecek

"Gençlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan'ın "Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) alınan öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı alınmayacağı ve sadece alınan kredi tutarının ödeneceği' yönündeki açıklamasını öğrenci ve mezun öğrenciler memnuniyetle karşıladı.

İşte KYK’da yeni yol haritası! Yasal düzenleme sonrası kredilerden faiz ve fark silinecek

ÜFE FARKI YASAL DÜZENLEMEDEN SONRA SİLİNECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 milyon öğrencinin yüreğine su serpen "KYK'da sadece anapara ödenecek" açıklamasının ardından e-Devlet uygulamasına girenler sistemin güncellenmemiş haliyle karşılaşınca ne yapacaklarını bilemedi.

İşte KYK’da yeni yol haritası! Yasal düzenleme sonrası kredilerden faiz ve fark silinecek

Ancak gözden kaçan ayrıntı, uygulamanın kısa süre sonra yapılacak olan yasal düzenlemeden sonra başlayacağı idi.

İşte KYK’da yeni yol haritası! Yasal düzenleme sonrası kredilerden faiz ve fark silinecek

Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak.

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