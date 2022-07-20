İşte KYK'da yeni yol haritası! Yasal düzenleme sonrası kredilerden faiz ve fark silinecek
Başkan Erdoğan'ın KYK kredilerinin geri ödemesinde enflasyon farkı ile faizin silineceği ve sadece anaparanın geri ödeneceğini açıklaması gençlerde büyük sevinç yarattı. Alınan kredilerin sadece anapara ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemenin ardından başlayacak.
20.07.2022 07:15 - Son Güncelleme: 20.07.2022 07:15
"Gençlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan'ın "Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) alınan öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı alınmayacağı ve sadece alınan kredi tutarının ödeneceği' yönündeki açıklamasını öğrenci ve mezun öğrenciler memnuniyetle karşıladı.