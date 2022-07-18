Gençler 26 milyar liralık yükten kurtarıldı! Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesi sonrası on binlerce tweet atıldı: #TeşekkürlerErdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gençlerin merakla beklediği KYK borcu düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı.
GENÇLERİN ÜZERİNDEN 26 MİLYAR TL'LİK YÜK ALINDI
Kredi borçlarında sadece ana paranın ödeneceğini vurgulayan Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.
Böylelikle kredi geri ödemelerinde 26 milyar liralık bir yük gençlerin üzerinden alınmış oldu.
TWİTTER YIKILIYOR: TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu müjdesi gençler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, sosyal medya platformu Twitter'da da #TeşekkürlerErdoğan etiketi gündem oldu.
Kısa sürede on binlerce paylaşım yapan sosyal medya kullancıları söz konusu etiket altında Başkan Erdoğan'a şükranlarını dile getirdi.
KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Nebati, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, müreffeh yarınlarımızın teminatı gençlerimizin üzerindeki yükü kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar meyvesini verdi" ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati paylaşımında #TeşekkürlerErdoğan etiketine de yer verdi.