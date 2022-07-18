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    • Güncel
    • 18.07.2022 20:41
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    • 18.07.2022 21:11
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    Gençler 26 milyar liralık yükten kurtarıldı! Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesi sonrası on binlerce tweet atıldı: #TeşekkürlerErdoğan

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KYK borçlarında ana para düzenlemesinin ardından Twitter'da #TeşekkürlerErdoğan etiketi zirveye yerleşti. Konuya ilişkin yapılan on binlerce paylaşımda sosyal medya kullanıcıları, gençlerin üzerinden 26 milyar liralık bir yükün kaldırmasından ötürü Başkan Erdoğan'a şükranlarını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, müreffeh yarınlarımızın teminatı gençlerimizin üzerindeki yükü kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar meyvesini verdi" açıklamasını yaptı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın müjdesi Twitter’ı salladı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gençlerin merakla beklediği KYK borcu düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı.



    GENÇLERİN ÜZERİNDEN 26 MİLYAR TL'LİK YÜK ALINDI
    Kredi borçlarında sadece ana paranın ödeneceğini vurgulayan Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

    Böylelikle kredi geri ödemelerinde 26 milyar liralık bir yük gençlerin üzerinden alınmış oldu.



    TWİTTER YIKILIYOR: TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu müjdesi gençler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, sosyal medya platformu Twitter'da da #TeşekkürlerErdoğan etiketi gündem oldu.

    Kısa sürede on binlerce paylaşım yapan sosyal medya kullancıları söz konusu etiket altında Başkan Erdoğan'a şükranlarını dile getirdi.



    KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Nebati, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, müreffeh yarınlarımızın teminatı gençlerimizin üzerindeki yükü kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar meyvesini verdi" ifadelerini kullandı.

    Bakan Nebati paylaşımında #TeşekkürlerErdoğan etiketine de yer verdi.



        AK PARTİ İCRAAT YAPAR, CHP TROLLÜK YAPAR
        AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "AK Parti icraat yapar, CHP trollük yapar. Aslanın önünden pay kapmaya çalışan sırtlan neyse, açıklama yapıldığı saniye botlarla Kılıçdaroğlu'na teşekkür etiketi açan CHP de o! 5 para etmez bir siyaset şekli. Vizyonları ve çapları buna yetiyor" dedi.




        Gençlerin her zaman en büyük destekçisi olduklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gençlerimizin her zaman en büyük destekçisi olduk. Şimdiye kadar KYK burs ve kredi miktarlarında nasıl önemli artışlar yaptıysak, bugün de öğrenim kredilerindeki enflasyon farkını silerek 3 milyon 157 bin gencimizin üzerindeki 26 milyar lira yükü kaldırdık. #TeşekkürlerErdoğan" şeklinde konuştu.



        KILIÇDAROĞLU VE TROLLERİNDEN UCUZ ALGI OPERASYONU!
        Ucuz çıkarlar peşine düşüp, yalan, kara propaganda ve manipülasyonla Türk siyasetini kirleten CHP, her seferinde takoz olduğu hükümetin icraatlerine bu kez çökmeye yeltendi.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP ve yandaşı medya çirkin bir algı operasyonuna soyunarak Başkan Erdoğan'ın kabinede müjdesini verdiği KYK borçlarında ana para düzenlemesini sahiplenmeye kalkıştı.

        Sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' başlığı altında akla ziyan paylaşımlar yapıldı.

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        Başkan Erdoğan’ın müjdesi Twitter’ı salladı!
        Haberler Güncel Gençler 26 milyar liralık yükten kurtarıldı! Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesi sonrası on binlerce tweet atıldı: #TeşekkürlerErdoğan
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