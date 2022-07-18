Gençler 26 milyar liralık yükten kurtarıldı! Başkan Erdoğan'ın KYK müjdesi sonrası on binlerce tweet atıldı: #TeşekkürlerErdoğan







Gençlerin her zaman en büyük destekçisi olduklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gençlerimizin her zaman en büyük destekçisi olduk. Şimdiye kadar KYK burs ve kredi miktarlarında nasıl önemli artışlar yaptıysak, bugün de öğrenim kredilerindeki enflasyon farkını silerek 3 milyon 157 bin gencimizin üzerindeki 26 milyar lira yükü kaldırdık. #TeşekkürlerErdoğan" şeklinde konuştu.