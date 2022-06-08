Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kaç para veriliyor? 2022 Belediye, Aile Bakanlığı SYDV, Kaymakamlık kira yardımı başvuru ekranı!

Devletten kira yardımı alabilmeniz amacıyla lüzumlu şartları bilmeniz bu yönde yardım talep formu doldurmanız gerekmektedir. Bu yardımlardan faydalanabilmek amacıyla Belediyelere ve Bakanlıklara çevrimiçi olarak müracaat yapmanız yeterli olacaktır. Devletten kira yardımı müracaat için ilk olarak kimlik fotokopiniz ve oturduğunuz yerin vergi levhası sizden istenir. Bununla birlikte kira yardımları ziraat bankası hesap numarasını ibraz etmek lüzumludir. Başvuru yaptıktan sonra birey ile ilgili tahkîkat yapılır. Başvuru sahibi ile ilgili kurumlar doğrultusundan çeşitli bir tetkik gerçekleştirdikten sonra bulundukları yerlerin kira koşulları incelendikten sonra olumlu ya da olumsuz bir şekilde geri dönüş yapılacak, olumlu değerlendirilen vatandaşlara kira yardımı ödeneği yapılacaktır.