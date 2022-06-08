Yeni kira düzenlemesi nedir? Kira artış sınırı ne kadar oldu? Artış oranı nasıl olacak? Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak? İşte hesaplama!

SON DAKİKA! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiralarda artış sınırını açıkladı. Milyonlarca kişinin merakla beklendiği yeni kira düzenlemesine ilişkin çalışma tamamlandı. Bozdağ, kiralarda artış sınırını ve süresini paylaştı. Peki Kira artış sınırı ne kadar oldu? Yeni kira düzenlemesi nedir? Artış oranı nasıl olacak? Nasıl hesaplanacak? Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak?
KİRA ARTIŞ SINIRI NE OLDU?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kira artış üst sınırını açıklayan Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini duyurdu.
DÜZENLEME NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?
Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçiçi düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.
Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Sonrasında kiracılar ve kiralayanlar arasında yeni çatışmaların çıkması durumunda bunun daha hızlı çözülmesi için arabulucu formülünün devreye gireceği bir yeni adım atılacak. Kira ihtilafları mahkeme yerine arabulucu eli ile çözülecek.