2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, avukat, müdür maaşı artacak mı? 3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı?

3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı? 2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire maaşı 3600 ek gösterge ile yükselecek mi? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 3600 ek gösterge için heyecan dorukta! Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan'dan gelecek ek gösterge açıklaması merakla bekleniyor. 3600 ek gösterge hem emekli aylıklarına hem de ikramiyelere etki edecek. Bu noktada kamuda çalışan milyonlarca kişi 3600 ek göstergenin maaşlarına etkisinin olup olmayacağını sorguluyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

3600 EK GÖSTERGE MAAŞA ETKİSİ VAR MI?

3600 ek gösterge memurların maaşlarını da artıracak. Fakat en büyük etkiyi ise emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek.