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    • Ekonomi
    • 07.06.2022 08:57
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    • 07.06.2022 08:57
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    2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, avukat, müdür maaşı artacak mı? 3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı?

    Memur ve emekli milyonların maaşı güncelleniyor. 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek göstergelerin 5 milyonu aşkın memurun ve emeklilerin tamamını kapsadığını müjdelemişti. 3600 ek gösterge ile kamu personellerin de yüzü gülecek. Peki 3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı? 2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire maaşı 3600 ek gösterge ile artacak mı?

    3600 EK GÖSTERGE MAAŞA ETKİSİ VAR MI?

    3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı? 2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire maaşı 3600 ek gösterge ile yükselecek mi? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 3600 ek gösterge için heyecan dorukta! Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan'dan gelecek ek gösterge açıklaması merakla bekleniyor. 3600 ek gösterge hem emekli aylıklarına hem de ikramiyelere etki edecek. Bu noktada kamuda çalışan milyonlarca kişi 3600 ek göstergenin maaşlarına etkisinin olup olmayacağını sorguluyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    3600 EK GÖSTERGE MAAŞA ETKİSİ VAR MI?

    3600 ek gösterge memurların maaşlarını da artıracak. Fakat en büyük etkiyi ise emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek.

    Öte yandan bir önceki gün "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

    EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Düzenleme hızla TBMM'ye sevk edilecek. En geç Temmuz'da yasalaşması bekleniyor. Ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak.

        EK GÖSTERGE NEDİR?

        Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

        MAAŞLAR NASIL DEĞİŞİYOR?

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

        Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
        FARK Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

        Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL
        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
        FARK Emekli maaşı: 1.234 TL Emekli ikramiyesi: 44.499 TL


        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000

        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
        Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304,TL
        FARK Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL


        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000

        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
        Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi :269.304,TL
        FARK Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
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        Haberler Ekonomi 2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, avukat, müdür maaşı artacak mı? 3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı?
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