5 MİLYONA MÜJDE! 3600 ek gösterge ile emeklilere 1.100 TL ZAM! İkramiyelere 50 bin 150 TL fark! Polis, öğretmen, hemşire meslek meslek emekli maaşı - ikramiye ZAM HESABI!
3600 ek gösterge ile emekli maaş zamları ve ikramiyeleri belli oluyor. Taslak ve Meclis kararı hakkında gözler Kabine toplantısına çevrilmişti. Ek gösterge ile memur emeklisi dahil tüm memurların maaş ve ikramiye hesabı değişecek. Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi için büyük önem arz eden 3600 ek gösterge için Memur-Sen ve hükümet arasında birçok toplantı yapıldı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından, "3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Maaşlar nasıl değişecek?" soruları merak edildi. İşte 3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen, avukat, genel müdür meslek meslek emekli maaşları ve ikramiye tablosu!
Başkan Erdoğan, dün 3600 ek gösterge çalışmalarını tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerine yer vermişti. İşte 3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen, avukat, genel müdür meslek meslek emekli maaşları ve ikramiye tablosu!
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesi 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini heyecanlandırdı. Milyonlar, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detaylar bu açıklamayla ortaya çıkacak.
TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR
Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti.