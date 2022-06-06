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    • Ekonomi
    • 06.06.2022 22:26
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    • 06.06.2022 22:27
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    3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları ikramiyeleri ne kadar oldu? ZAMLI TABLO! (1/4) Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL oldu?

    3600 ek gösterge ile ilgili memur ve emeklilerin uzun süredir beklediği gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ek gösterge çalışmasını kamuoyuna ayrıntıları ile duyuracak. Peki, 3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları ikramiyeleri ne kadar oldu? (1/4) Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları ikramiyeleri ne kadar oldu?

    3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları ikramiyeleri ne kadar oldu? Sorusu hakkında aramalar hız kazandı. 3600 ek göstergede son viraja girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrasında detayları açıklayacak. Peki, 3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları ikramiyeleri ne kadar oldu? (1/4) Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    MAAŞLARA, İKRAMİYEYE EK GÖSTERGE ZAMMI

    5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar…

    BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesi 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini heyecanlandırdı. Milyonlar, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detaylar bu açıklamayla ortaya çıkacak.

    TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR

    Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.

        NASIL YANSIYACAK?

        Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının 500-750 arası artırılması bekleniyor. Ek gösterge memurların maaşlarını artıracak. Ancak en büyük etkiyi emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında maaşlarda bin 391 lirayı, ikramiyelerde ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek.

        YENİ YILDA YENİ GÖSTERGE

        Düzenleme hızla TBMM'ye sevk edilecek. En geç Temmuz'da yasalaşması bekleniyor. Ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak.

        EK GÖSTERGE NEDİR?
        Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor

        MAAŞLAR NASIL DEĞİŞİYOR?

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

        Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
        FARK Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

        Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL
        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
        FARK Emekli maaşı: 1.234 TL Emekli ikramiyesi: 44.499 TL


        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000

        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
        Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304,TL
        FARK Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL


        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000

        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
        Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi :269.304,TL
        FARK Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL

        2022 İMAM, VAİZ VE MÜEZZİN MAAŞLARI NE KADAR OLMUŞTU?

        2022 yılında geçerli olacak minimum imam, müezzin ve vaiz maaşları şöyle oldu:

        İmam/hatip maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi.

        Müezzin maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi

        Vaiz maaşı 5.016 liradan 6 bin 545.88 liraya yükseldi.
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        Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması!
        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları ikramiyeleri ne kadar oldu? ZAMLI TABLO! (1/4) Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL oldu?
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