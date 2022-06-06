3600 ek gösterge ile Polis maaşları ne kadar oldu? Yeni zamlı Emekli Polis maaşları: 3600 ek gösterge ile en düşük - en yüksek Polis maaş - ikramiye tablosu!

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

''Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım.