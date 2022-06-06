2022 ZAMLI öğretmen maaşları! Öğretmene enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar? 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 4/1 öğretmen maaşı kaç TL oldu?

2022 Temmuz ayında öğretmenlere 3600 ek gösterge ile ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili kritik açıklamalar yapması sonrası öğretmenler zamlı maaşlarını araştırmaya koyuldu. Kademe kademe öğretmen maaşlarını haberimizde derledik. Peki 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 4/1, 9/1, 6/1 öğretmen Temmuz maaşı kaç TL? Öğretmene enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar? İşte 2022 öğretmen maaşları zammı ...