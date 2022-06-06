Milyonların gözü 3600 ek gösterge açıklamasında! 3600 ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? Maaşlara, ikramiyeye ek gösterge zammı

Düzenleme hızla TBMM'ye sevk edilecek. En geç Temmuz'da yasalaşması bekleniyor. Ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak.