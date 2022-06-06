Milyonların gözü 3600 ek gösterge açıklamasında! 3600 ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? Maaşlara, ikramiyeye ek gösterge zammı
Milyonlarca memur ve emekli Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrasında yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasına kilitlenmiş durumda. Tüm detaylar bu açıklamayla birlikte netliğe kavuşacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesi 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini heyecanlandırdı. Milyonlar, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detaylar bu açıklamayla ortaya çıkacak.
TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR
Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti.
Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.
NASIL YANSIYACAK?
Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının 500-750 arası artırılması bekleniyor. Ek gösterge memurların maaşlarını artıracak.