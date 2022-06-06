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Haberler Ekonomi Milyonların gözü 3600 ek gösterge açıklamasında! 3600 ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? Maaşlara, ikramiyeye ek gösterge zammı

Milyonların gözü 3600 ek gösterge açıklamasında! 3600 ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? Maaşlara, ikramiyeye ek gösterge zammı

Milyonlarca memur ve emekli Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrasında yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasına kilitlenmiş durumda. Tüm detaylar bu açıklamayla birlikte netliğe kavuşacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
06.06.2022 16:37 - Son Güncelleme: 06.06.2022 16:50
Milyonların gözü 3600 ek gösterge açıklamasında! 3600 ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? Maaşlara, ikramiyeye ek gösterge zammı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesi 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini heyecanlandırdı. Milyonlar, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detaylar bu açıklamayla ortaya çıkacak.

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Milyonların gözü 3600 ek gösterge açıklamasında! 3600 ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? Maaşlara, ikramiyeye ek gösterge zammı

TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR
Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti.

Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.

Milyonların gözü 3600 ek gösterge açıklamasında! 3600 ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? Maaşlara, ikramiyeye ek gösterge zammı

NASIL YANSIYACAK?
Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının 500-750 arası artırılması bekleniyor. Ek gösterge memurların maaşlarını artıracak.

Milyonların gözü 3600 ek gösterge açıklamasında! 3600 ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? Maaşlara, ikramiyeye ek gösterge zammı

Ancak en büyük etkiyi emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında maaşlarda bin 391 lirayı, ikramiyelerde ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek.

Milyonların gözü 3600 ek gösterge açıklamasında! 3600 ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? Maaşlara, ikramiyeye ek gösterge zammı

Düzenleme hızla TBMM'ye sevk edilecek. En geç Temmuz'da yasalaşması bekleniyor. Ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak.

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