3600 ek göstergede yüzde 20 jesti! Yeni tablo ile emekli maaşı ve ikramiye hesapla! Polis, Öğretmen, Hemşire, Din Görevlisi, Memur, Avukat, Sekreter...

Polis, Öğretmen, Hemşire, Din Görevlisi, Memur, Avukat, Sekreter ve daha bir çok meslekte çalışıp emekli olanlar 3600 ek gösterge ile ilgili sıcak açıklamaları yakından takip ediyor. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ek gösterge düzenlemesinin memur emeklisi dahil bütün memurları kapsadığını müjdeledi. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları yukarı yönlü değişecek. Peki 3600 ek gösterge artışı ile Polis, Öğretmen, Hemşire, Din Görevlisi, Memur, Avukat, Sekreter emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek? İşte yeni maaşlar ve 3600 ek gösterge tablosu ile emekli maaşı ve ikramiye hesabı...