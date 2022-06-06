3600 ek göstergede yüzde 20 jesti! Yeni tablo ile emekli maaşı ve ikramiye hesapla! Polis, Öğretmen, Hemşire, Din Görevlisi, Memur, Avukat, Sekreter...
Merakla beklenen 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Polis, Öğretmen, Hemşire, Din Görevlisi, Memur, Avukat, Sekreter ve daha bir çok meslek grubunun maaşlarını ve emekli ikramiyelerini doğrudan etkileyecek. 5 milyonun üzerinde memur ve memur emeklisinin maaşı ve ikramiyesi yüzde 20'in üzerinde artış gösterecek. Ek gösterge düzenlemesinin taslağına mevcut emekli memurlar ve ön lisans mezunları da eklendi. Peki ek göstergeler ne kadar artacak? Yeni emekli maaşı ve ikramiyesi kaç TL olacak? İşte emekli aylığı, ikramiye hesabı ve meslek meslek 3600 ek gösterge ZAMLI maaşlar...
Polis, Öğretmen, Hemşire, Din Görevlisi, Memur, Avukat, Sekreter ve daha bir çok meslekte çalışıp emekli olanlar 3600 ek gösterge ile ilgili sıcak açıklamaları yakından takip ediyor. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ek gösterge düzenlemesinin memur emeklisi dahil bütün memurları kapsadığını müjdeledi. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları yukarı yönlü değişecek. Peki 3600 ek gösterge artışı ile Polis, Öğretmen, Hemşire, Din Görevlisi, Memur, Avukat, Sekreter emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek? İşte yeni maaşlar ve 3600 ek gösterge tablosu ile emekli maaşı ve ikramiye hesabı...
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDAN ÇIKACAK 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASINDA
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıklayacak.
Erdoğan bir önceki gün yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi.
EK GÖSTERGE KAPSAMINA İKİ YILLIK ÖN LİSANS MEZUNLARI DA GİRDİ
İki alternatifli hazırlanan düzenlemede dar kapsamda dört meslek grubu ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı bulunurken, geniş kapsamlı olan düzenlemede dört meslekle birlikte diğer meslek gruplarının ve unvanların da dahil edildiği burada 4 yıllık üniversite mezunu olma şartına iki yıllık ön lisans mezunlarının da katıldığı öğrenildi.