2 dakika olmadan 5 bin TL ve 7.500 TL anında hesabınıza yatıyor! Yalnızca yapmanız gereken kimlik ve TC kimlik numaranızı vermek

Kısa bir vakit için kredi çekmek isteyenlere özel fırsatlar! Banka şubesine gitmek amacıyla yorulmaya lüzum kalmadan telefondan hemen başvurunuzu yapın! Kredi üstünlüğü tanıyan bankalar 2 dakika içinde ödemeleri hesabınıza yatırıyor. Çok sayıda banka hemen kredi üstünlüğü vererek müşterilerine en süratli şekilde hizmet veriyor. Müşteriler banka şubelerine dahi gitmeden kendileri müracaatlarını bankalara bildirebiliyor. Krediler onaylanıp hesaplara yattıktan sonra müşteriler ATM'ler aracılığı ile paralarını çekebiliyorlar.
Akbank anında ödeme yapıyor
Akbank müşterilerine sunmuş bulunduğu hizmetler ile her vakit ön planda olmayı başarıyor. Sunmuş bulunduğu paketlerden müşterilerinin kısa süreler içinde yararlanabilmesi ne imkân sağlıyor. 7500 TL tutarında faizsiz kredi avantajını tanıyan Akbank gene bir ilke imza atmıştır. 12 aylık vade alternatifi ve 0 faiz seviyesi ile yayılan bu fırsata sizde müracaat yaparak sahip olabilirsiniz.
İlk olarak Akbank Mobil'i indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklayın.
İstenilen verileri girdikten sonra devam tuşuna basın ve 3 aşamalı kimlik doğruluğunu sağlama verilerini tamamlayın. Açılan ekran üstünden kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğraflarını çekin. Başlangıç ürünlerini seçtikten sonra müracaat neticelerini gör ve görüşmeyi başlat tuşuna basın. Görüntülü aramadaki görevli size kredinizin hali ile alakalı bulguyu söyleyecek.