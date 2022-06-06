6 Haziran faiz oranları güncellendi! 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisinin aylık taksitleri hesaplandı!
Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri neticesinde artan hammadde fiyatları hem ikinci el hem de sıfır konutların satış fiyatlarını rekor seviyelere ulaştırdı. Kendi evlerine sahip olabilmek adına nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara ise kamu bankalarından destek haberi geldi. Vakıfbank Katılım, Ziraat Katılım Bankası ve Halk Bankası haziran ayı için geçerli olan konut kredisi kampanyalarına ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
Son zamanlarda fahiş fiyatlara ulaşan konut fiyatlarına karşında nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara, devlet bankalarından olumlu yanıt geldi. Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Halk Bankası, haziran ayı içinde sunacak oldukları konut kredisi ve konut finansmanı hizmetleri için örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
Halk Bankası Konut Kredisi Kampanyası Örnek Hesaplama Tabloları 4 Haziran
Halk Bankası yeni ayda güncellemiş olduğu konut kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
Birinci hesaplama tablosu:
- Kredi tutarı: 100.000 TL
- Vade sayısı: 120 ay
- Faiz oranı: %1,29
- Aylık taksit tutarı: 1.643 TL
Ziraat Katılım Bankası Konut Finansmanı Kampanyası Örnek Hesaplama Tabloları 4 Haziran
Ziraat Katılım Bankası yeni ayda güncellemiş olduğu konut finansmanı kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.