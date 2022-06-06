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Haberler Ekonomi NETLEŞTİ! İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor? Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar?

NETLEŞTİ! İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor? Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar?

Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen İlk Evim Konut kredisi için vatandaşların araştırmaları sürüyor. İşte devlet tarafından geliştirilmiş olan düşük faizli konut kredisi kampanyasına ilişkin bilinmesi gereken tüm detaylar

takvim.com.tr
06.06.2022 09:31 - Son Güncelleme: 06.06.2022 09:32
NETLEŞTİ! İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor? Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar?

Artan konut fiyatlarına karşın zor durumda kalan vatandaşlar için geliştirilmiş olan İlk Evim Konut Kredisi kampanyasının detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenmiş olan düşük faizli konut kredisi hizmeti için başvurular kabul ediliyor.

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NETLEŞTİ! İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor? Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar?

İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Nedir?

İlk Evim Konut Kredisi kampanyası, devlet eli ile düzenlenmiş olan konut kredisi kampanyalarından birisidir. Söz konusu kampanya kapsamında 0,99 faiz oranı ve 120 ay vade karşılığında 2 milyon TL'ye kadar nakit desteği sağlanmaktadır.

NETLEŞTİ! İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor? Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar?

İlk Evim Konut Kredisi Kampanyasından Destek Alanlar Aylık Ne Kadar Taksit Öder?

Devlet bünyesinde geliştirilmiş olan 2 milyon TL üst limitli, 0,99 faiz oranlı konut kredisi kampanyasından nakit desteği alarak kendi evlerine sahip olmak isteyen vatandaşlar için hizmete ilişkin aylık taksit tutarları belli oldu.

NETLEŞTİ! İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor? Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar?

Çekilecek olan kredi tutarına göre hesaplanan aylık taksit tutarları şu şekilde açıklandı:

  • 100 bin TL'lik konut kredisinin aylık taksit tutarı: 1.427 TL
  • 200 bin TL'lik konut kredisinin aylık taksit tutarı: 2.855 TL
NETLEŞTİ! İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor? Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar?
  • 300 bin TL'lik konut kredisinin aylık taksit tutarı: 4.283 TL
  • 400 bin TL'lik konut kredisinin aylık taksit tutarı: 5.711 TL
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