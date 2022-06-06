NETLEŞTİ! İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor? Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar?

Artan konut fiyatlarına karşın zor durumda kalan vatandaşlar için geliştirilmiş olan İlk Evim Konut Kredisi kampanyasının detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenmiş olan düşük faizli konut kredisi hizmeti için başvurular kabul ediliyor.