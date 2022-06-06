NETLEŞTİ! İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor? Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar?
Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen İlk Evim Konut kredisi için vatandaşların araştırmaları sürüyor. İşte devlet tarafından geliştirilmiş olan düşük faizli konut kredisi kampanyasına ilişkin bilinmesi gereken tüm detaylar
06.06.2022 09:31 - Son Güncelleme: 06.06.2022 09:32
İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Nedir?
İlk Evim Konut Kredisi kampanyası, devlet eli ile düzenlenmiş olan konut kredisi kampanyalarından birisidir. Söz konusu kampanya kapsamında 0,99 faiz oranı ve 120 ay vade karşılığında 2 milyon TL'ye kadar nakit desteği sağlanmaktadır.
İlk Evim Konut Kredisi Kampanyasından Destek Alanlar Aylık Ne Kadar Taksit Öder?
Devlet bünyesinde geliştirilmiş olan 2 milyon TL üst limitli, 0,99 faiz oranlı konut kredisi kampanyasından nakit desteği alarak kendi evlerine sahip olmak isteyen vatandaşlar için hizmete ilişkin aylık taksit tutarları belli oldu.