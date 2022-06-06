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    • Ekonomi
    • 07.06.2022 10:41
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    • 07.06.2022 10:42
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    Hemşireye 3600 ek gösterge zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek Hemşire maaşları kaç TL oldu? ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI 2022!

    Milyonlarca kişinin kesesini doğrudan ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ek gösterge açıklamasının ardından hemşireler maaşlarında ne kadar artış olacağını merak etmeye başladı. Peki Hemşireye 3600 ek gösterge zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek Hemşire maaşları kaç TL oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre vatandaşların 2022 yılı için heyecanla beklediği zamlı maaş oranları belli oluyor. İşte ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI 2022 ve diğer tüm detaylar...

    ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI 2022!

    3600 ek gösterge düzenlemesinde sona geliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamasında, "3600 Ek göstergenin daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Memur ve emeklinin yanı sıra hemşi olarak görev yapanlar da 3600 ek gösterge ile maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ediyor. Peki Hemşireye 3600 ek gösterge zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek Hemşire maaşları kaç TL oldu?

    Başkan Erdoğan Ek Gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı!

    3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

    Memur emekli maaşı ve ikramiyesini yüzde 20'in üzerinde artıracak ek gösterge düzenlemesi için tüm gözler Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında olacak. Erdoğan, bugünkü (6 Haziran 2022) Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında söz konusu hazırlığı detaylarıyla açıklayacak. Sıcak gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den paylaşılacaktır.

    İşte konu hakkında önemli açıklamalar;

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

    Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.

    Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak.

    Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.

    Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.

    Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.

    MAAŞLARA, İKRAMİYEYE EK GÖSTERGE ZAMMI

    5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar…

    TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR

    Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.

    30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

    Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
    Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
    FARK Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL

    30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

    Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL
    Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
    FARK Emekli maaşı: 1.234 TL Emekli ikramiyesi: 44.499 TL

    30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
    Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000

    Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
    Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304,TL
    FARK Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL


    30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
    Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000

    Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
    Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi :269.304,TL
    FARK Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL

        OCAK 2022 HEMŞİRE MAAŞLARI

        Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan hemşirelerin 2022 Ocak ayı itibariyle alacakları zamlı maaş oranları belli oldu. TÜİK enflasyon rakamlarının belirlemesinin ardından, 2022 Ocak – Haziran dönemlerinde yılın ilk 6 ayı için alacakları maaşlar enflasyon farklı ile yüzde 25,65 oranında artmış oldu. Yıllık enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklayan TÜİK, memur ve memur emeklisinin maaş oranlarının da netleşmesini sağladı. İşte 2022 Ocak ayı itibariyle zamlı hemşire maaşları...

        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
        Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
        Toplam zam yüzde 30,5

        TABAN AYLIKLAR

        Emekli Mevcut Zamlı

        Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
        SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
        SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
        Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
        Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
        NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

        MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
        Mevcut 4.330,42 TL
        Yeni 5.651,20 TL
        MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
        Mevcut 4.880 TL
        Yeni 6.368,40 TL

        Memur aile yardımı Mevcut Yeni
        - Eş 408,67 520,93
        - Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
        - Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30

        KİM, NE ALACAK?

        Ödeme Mevcut Yeni
        65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
        Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
        Engelli aylığı
        - % 40-69 arası 661,13 842,74
        - % 70 ve üstü 991,69 1.264,11

        YENİ MEMUR MAAŞLARI

        (Net / TL)
        UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
        Vali 22412 29.247
        Genel müdür (1/4) 16177 21.111
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
        Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
        Öğretmen (1/4) 6587 8.596
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
        Başkomiser (3/1) 8522 11.121
        Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
        Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
        Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
        Mühendis (1/4) 8703 11.357
        Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165

        Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10.785
        Vaiz (1/4) 6.844 8.931
        Avukat (1/4) 8311 10.845
        Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
        kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
        2 çocuk yardımı esas alınmıştır

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)

        Görev Mevcut Yeni
        Müsteşar (1/1) 11.806 15.049,11
        Genel müdür (1/1) 10.435 13.301,49
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4.004 5.103,90
        Memur (Lisans - 1/4) 3.918 4.994,27
        Öğretmen (1/4) 4.029 5.135,76
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.840 8.718,95
        Polis memuru (8/1) 4.167 5.311,67
        Hemşire (Lisans-1/4) 3.916 4.991,73

        Mühendis (1/4) 4.913 6.262,60
        Teknisyen (Lise-1/4) 3.419 4.358,20
        Profesör (1/4) 9.346 11.913,35
        İmam-hatip 4.029 5.135,76
        Avukat (1/4) 4.029 5.135,76
        NOT: Ek ödeme dahildir.
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        Haberler Ekonomi Hemşireye 3600 ek gösterge zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek Hemşire maaşları kaç TL oldu? ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI 2022!
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