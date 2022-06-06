Hemşireye 3600 ek gösterge zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek Hemşire maaşları kaç TL oldu? ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI 2022!

3600 ek gösterge düzenlemesinde sona geliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamasında, "3600 Ek göstergenin daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Memur ve emeklinin yanı sıra hemşi olarak görev yapanlar da 3600 ek gösterge ile maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ediyor. Peki Hemşireye 3600 ek gösterge zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek Hemşire maaşları kaç TL oldu?
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?
Memur emekli maaşı ve ikramiyesini yüzde 20'in üzerinde artıracak ek gösterge düzenlemesi için tüm gözler Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında olacak. Erdoğan, bugünkü (6 Haziran 2022) Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında söz konusu hazırlığı detaylarıyla açıklayacak. Sıcak gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den paylaşılacaktır.
İşte konu hakkında önemli açıklamalar;
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.
Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.
Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak.
Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.
Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.
Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.
MAAŞLARA, İKRAMİYEYE EK GÖSTERGE ZAMMI
5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar…
TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR
Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
FARK Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
FARK Emekli maaşı: 1.234 TL Emekli ikramiyesi: 44.499 TL
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304,TL
FARK Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000
Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi :269.304,TL
FARK Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL