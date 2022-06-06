Tek SMS ile başvuru yapın! 5724’e gönderin 40.000 TL anında hesaba yatsın! İşte tüm detaylar

2020 yılının başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına almış olan koronavirüs salgını, ülkelerin ekonomik gündemlerini iyiden iyiye meşgul etti. Salgının ilk döneminde alınan önlemler kapsamında kapanan üretim noktaları ve diğer gelir kaynakları, ülkeleri ve ekonomi piyasalarını büyük bir çıkmazın içine doğru sürükledi. Sonuç olarak geride bıraktığımız yılın eylül ayı itibari ile yükseliş trendine giren dolar kurunun ışığında etkilerini hissettirmeye başlayan bu durum, aralık ayı içerisinde rekor seviyelere ulaşan döviz kurları ve altın fiyatları ile büyük bir yıkımı başlatmış oldu.