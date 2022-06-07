7 Haziran 2022 3600 ek göstergede SON DURUM ne? SSK emeklisi, 2 yıllık mezun, memur, sözleşmeli personeli kapsıyor mu? 3600 ek gösterge kimlere çıktı?

5 MİLYON MEMURU KAPSAYACAK

3600 ek göstergeyle ilgili ilk beklenti öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile sınırlı tutulması yönündeydi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bu 4 meslek grubunun değil tüm memurları kapsayacak bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

20 BİN LİRA ARTIŞ

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.