Ziraat Bankası'ndan emeklilere büyük jest: 20 bin TL ihtiyaç kredisi, 100 bin TL konut kredisi tek tık ile hesaplara yatırılmaya başlandı!
Ocak ayına girilmesi ile eş güdümlü çoğu değişik kategori altında avantajlı kampanyalar ilerleten Ziraat Bankası, bu kez de emekli müşterileri amacıyla iki yeni kampanya düzenlediğini açıkladı. Tek maaşla geçinmeye çalışan emekli kişilerin yanısıra duran kamu bankası, makul faizli tüketici kredisi ve konut kredisi kampanyalarının misal hesaplama tablolarını yayınladı.
06.06.2022 08:55 - Son Güncelleme: 06.06.2022 08:55
Tam da bu noktada döneme giren Ziraat Bankası, kamu bankası olmasının avantajını kullanarak faizleri düşük tuttuğunu ve emekli vatandaşlara hem gündelik gereksinimlerini karşılayabilmeleri adına tüketici kredisi hizmeti hem de başlarını soktukları evlerin kendi evleri olmasına adına konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.
Ziraat Bankası Emeklinin Artısı İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022
Ziraat Bankası'nın emekli maaşlarını kendi bünyesinden alan sahip olunan müşterileri ve alakalı maaş hesabını yeni dönemde bankanın bünyesine taşımaya karar veren yeni müşterileri amacıyla geliştirmiş bulunduğu Emeklinin Artısı İhtiyaç Kredisi kampanyasının detayları belli oldu.