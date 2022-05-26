Devlet tarafından karşılanacak! Kart borcunuz omuzlarınızda yük olmasın! Düğmeye basıldı! Borçlar erteleniyor

Artan ürün fiyatları ve başka hizmetler, kişilerin nakde sıkışmalarına sebep olurken bankaların kredi ve kredi kartı ürünlerine yönelik istekleri arttırdı. Kredi ve kredi kartı ürünlerine olan talepler artarken ekonomi piyasalarında ki ani yükselişlerin devam etmesi, kişilerin borçlarını ödemelerine engel oldu. Günden güne borç batağı içerisine doğru sürüklenen vatandaşlar, haciz işlemleri ile karşı karşıya kalmamak amacıyla bir çıkar yol aramaya başladılar.