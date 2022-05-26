Devlet tarafından karşılanacak! Kart borcunuz omuzlarınızda yük olmasın! Düğmeye basıldı! Borçlar erteleniyor

Artan ürün fiyatları ve başka hizmetler, kişilerin nakde sıkışmalarına sebep olurken bankaların kredi ve kredi kartı ürünlerine yönelik istekleri arttırdı. Kredi ve kredi kartı ürünlerine olan talepler artarken ekonomi piyasalarında ki ani yükselişlerin devam etmesi, kişilerin borçlarını ödemelerine engel oldu. Günden güne borç batağı içerisine doğru sürüklenen vatandaşlar, haciz işlemleri ile karşı karşıya kalmamak amacıyla bir çıkar yol aramaya başladılar.
Halk Bankası Borç Transferi Kredi Hizmetine Nasıl Başvuru Yapılır?
Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan borç aktarımı kredi hizmetinden yararlanarak sahip olunan borçlarını yapılandırmak isteyen yurttaşların, banka şubelerine şahsen müracaat yapmaları gerekmektedir.
Halk Bankası Borç Transferi Kredisi 2022
Türkiye'nin en köklü bankalarından birisi olan ve ilerlettiği her hizmet ile vatandaşın yanısıra olduğunu gösteren Halk Bankası, yeni dönemde ilerleyen olumsuz ekonomik şartlar nedeni ile bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara destek olacağını bildirdi. Banka, söz hususu borç aktarımı kredisi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.