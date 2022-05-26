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    • Ekonomi
    • 26.05.2022 08:51
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    • 26.05.2022 08:51
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    Devlet tarafından karşılanacak! Kart borcunuz omuzlarınızda yük olmasın! Düğmeye basıldı! Borçlar erteleniyor

    Yeni dönemde çoğalan kredi ve kredi kartı talepleri, durumu hazırda kötü bir gidişata sahip olan ekonomi piyasalarından dolayı borçlu kişilerin miktarını da arttırdı. Söz hususu bankacılık ürünlerinden destek alan fakat nakde sıkışıklıkları nedeni ile borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara, devlet doğrultusundan davet geldi. Halk Bankası borç aktarımı kredisinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Halk Bankası, kişilerin mağduriyetlerini gidermek hedefi ile borç aktarımı hizmeti sunacağını açıkladı. Yeni hizmeti aracılığı ile kişilerin başka bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını üstleneceğini aktaran banka, bu sayede sahip olunan kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırılacağını bildirdi.

    takvim.com.tr
    Kart borcunuz omuzlarınızda yük olmasın! Düğmeye basıldı!

    Artan ürün fiyatları ve başka hizmetler, kişilerin nakde sıkışmalarına sebep olurken bankaların kredi ve kredi kartı ürünlerine yönelik istekleri arttırdı. Kredi ve kredi kartı ürünlerine olan talepler artarken ekonomi piyasalarında ki ani yükselişlerin devam etmesi, kişilerin borçlarını ödemelerine engel oldu. Günden güne borç batağı içerisine doğru sürüklenen vatandaşlar, haciz işlemleri ile karşı karşıya kalmamak amacıyla bir çıkar yol aramaya başladılar.

    Halk Bankası Borç Transferi Kredi Hizmetine Nasıl Başvuru Yapılır?

    Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan borç aktarımı kredi hizmetinden yararlanarak sahip olunan borçlarını yapılandırmak isteyen yurttaşların, banka şubelerine şahsen müracaat yapmaları gerekmektedir.

    Halk Bankası Borç Transferi Kredisi 2022

    Türkiye'nin en köklü bankalarından birisi olan ve ilerlettiği her hizmet ile vatandaşın yanısıra olduğunu gösteren Halk Bankası, yeni dönemde ilerleyen olumsuz ekonomik şartlar nedeni ile bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara destek olacağını bildirdi. Banka, söz hususu borç aktarımı kredisi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.

        Halk Bankası Borç Transferi Kredisi Örnek Hesaplama Tablosu

        Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan borç aktarımı kredisinin misal hesaplama tablosu yayınlandı. Banka, alakalı hizmetinden 36 ay vade ve ortalama yüzde 1,71 faiz seviyesi karşılığında 50 bin TL'lik destek alabilmek isteyen kişilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarını 2.659 TL olarak hesapladı.

        Borç Kapatma Kredisi ile İhtiyaç Kredisi Birleştirilebilir mi?

        Banka inisiyatifinde olan bir hal olup sahip olunan borçlarınız hesaplandıktan sonra gereksiniminiz olan tutar amacıyla çoktan kredi tutarı talep edilebilir.

        Borç Kapatma Kredisi ile Hangi Tür Borçlar Ödenebilir?

        Mevcuttaki bütün kredi borçlarınız,

        Kredi kartı borçlarınız,

        Kredili mevduat hesabı (KMH, artı para, eksi hesap) borçlarınız,
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        Haberler Ekonomi Devlet tarafından karşılanacak! Kart borcunuz omuzlarınızda yük olmasın! Düğmeye basıldı! Borçlar erteleniyor
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