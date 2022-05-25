Çelik üretiminde sevindiren rakamlar! Avrupa'da 1, dünyada 7 numarayız

"YENİ PROJELER İLE BU BAŞARIYI KALICI HALE GETİREBİLİRİZ"

Bakan Varank, "Elbette Türkiye sınırları içerisindeki mevzuat ve uygulamalar sektörün potansiyelini açığa çıkarmak için yeterli değil. İşin bir de uluslararası boyutu var. Bu sebepten ötürü, uluslararası alanda da sizlerin menfaatini ülkemizin menfaatiyle eş tutuyoruz. Özellikle ABD ve AB ülkeleri tarafından uygulanan koruma vergileri ve açılan soruşturmaları Ticaret Bakanlığımız ile yakından takip ediyoruz. Dünya Ticaret Örgütü'yle temas halinde; haksız rekabete yol açan her türlü uygulamaya karşı, sanayicimizin hakkını aramayı sürdüreceğiz. Bunun dışında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türk Çelik Sektörü 2030 Yol Haritası çalışmalarına başladık. Yeşil dönüşüm dahil birçok konuyla ilgili çalışmalarımızı tamamlayıp bu yılın sonuna kadar stratejik eylemleri belirlemiş olacağız. Bu çalışmayı EBRD ile yapmamızın sebebi de önümüzdeki 10 yıla yakın sürede atacağımız adımların AB tarafından doğrudan tanınır olması. Böylece demir çelik sektörümüzün uluslararası fon ve kredilerden kolaylıkla faydalanabilmesinin de önünü açmış olacağız. Biliyorsunuz, Uluslararası Fon Kaynakları noktasında problemler yaşıyor, uzun yıllar boyunca bu fonlara vermiş olduğumuz katkının karşılığını tam olarak alamıyorduk. Ancak son birkaç yıldır verdiğimiz katkının da üzerinde finans sağlar duruma geldik. Sizlerin hazırlayacağı yeni projelerle bu başarıyı kalıcı hale getirebiliriz" diye konuştu.

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