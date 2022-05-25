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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası ve Halk Bankası, nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan kampanyalarını açıkladı! 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL düşük faizli ödeme tabloları

Ziraat Bankası ve Halk Bankası, nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan kampanyalarını açıkladı! 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL düşük faizli ödeme tabloları

Ülkemizin en önemli iki bankası Ziraat Bankası ve Halk Bankası, yeni dönemde devamlılığı olan olumsuz ekonomik gelişmeler karşısında mağdur olan vatandaşlar için düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirildiğini açıkladı. İşte kamu bankaları tarafından düzenlenmiş olan ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntıları

takvim.com.tr
25.05.2022 10:31 - Son Güncelleme: 25.05.2022 10:31
Ziraat Bankası ve Halk Bankası, nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan kampanyalarını açıkladı! 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL düşük faizli ödeme tabloları

Ziraat Bankası ve Halk Bankası, güncel ihtiyaç kredisi kampanyalarını yayınlayarak nakit ihtiyaçlarına destek vereceklerini açıkladı.

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Ziraat Bankası ve Halk Bankası, nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan kampanyalarını açıkladı! 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL düşük faizli ödeme tabloları

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022

Ziraat Bankası yeni dönemde artan nakit ihtiyaçları karşısında mağduriyet yaşayan vatandaşlara, düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası ile destek vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası ve Halk Bankası, nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan kampanyalarını açıkladı! 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL düşük faizli ödeme tabloları

Banka ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, başlangıç faiz oranını ise yüzde 1,55 olarak belirledi. Banka, ilgili hizmetine ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

Ziraat Bankası ve Halk Bankası, nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan kampanyalarını açıkladı! 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL düşük faizli ödeme tabloları

Birinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 20 bin TL
  • Faiz oranı: Yüzde 1,79
  • Vade sayısı: 12 ay
  • Aylık ödenecek taksit tutarı: 1.908,42 TL

Ziraat Bankası ve Halk Bankası, nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan kampanyalarını açıkladı! 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL düşük faizli ödeme tabloları

İkinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 50 bin TL
  • Faiz oranı: Yüzde 1,94
  • Vade sayısı: 36 ay
  • Aylık ödenecek taksit tutarı: 2.066,45 TL

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