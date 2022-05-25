Ziraat Bankası ve Halk Bankası, nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan kampanyalarını açıkladı! 20 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL düşük faizli ödeme tabloları
Ülkemizin en önemli iki bankası Ziraat Bankası ve Halk Bankası, yeni dönemde devamlılığı olan olumsuz ekonomik gelişmeler karşısında mağdur olan vatandaşlar için düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirildiğini açıkladı. İşte kamu bankaları tarafından düzenlenmiş olan ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntıları
25.05.2022 10:31 - Son Güncelleme: 25.05.2022 10:31
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022
Ziraat Bankası yeni dönemde artan nakit ihtiyaçları karşısında mağduriyet yaşayan vatandaşlara, düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası ile destek vereceğini açıkladı.