25 Mayıs 20.000 TL 25.000 TL, 40.000 TL ve 100.000 TL güncel ihtiyaç kredisi faizleri taksit hesaplama! Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası!
Emekli vatandaşlara, kamu bankalarından destek haberi geldi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntıları belli oldu.
25.05.2022 08:41 - Son Güncelleme: 25.05.2022 08:41
Ziraat Bankası Emeklinin Artısı İhtiyaç Kredisi 2022
Yeni dönemde geliştirmiş olduğu çiftçi destek paketleri ile bankacılık sektörüne damga vurmayı başaran Ziraat Bankası, bu kez de gelişen olumsuz ekonomik şartlar çerçevesinde nakde sıkışıklıkları artan emekliler için yeni bir kredi paketi geliştirdiğini duyurdu.
Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan yeni emekli destek paketinin isminin Emeklinin Artısı Destek Paketi olduğu öğrenildi.
Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan Emeklinin Artısı Destek Paketi kapsamında hizmete sunulan emekli ihtiyaç kredisi kampanyasın örnek hesaplama tabloları yayınlandı.