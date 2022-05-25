25 Mayıs 20.000 TL 25.000 TL, 40.000 TL ve 100.000 TL güncel ihtiyaç kredisi faizleri taksit hesaplama! Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası!

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı İhtiyaç Kredisi 2022

Yeni dönemde geliştirmiş olduğu çiftçi destek paketleri ile bankacılık sektörüne damga vurmayı başaran Ziraat Bankası, bu kez de gelişen olumsuz ekonomik şartlar çerçevesinde nakde sıkışıklıkları artan emekliler için yeni bir kredi paketi geliştirdiğini duyurdu.