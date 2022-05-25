SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere görülmemiş müjde verildi! 125.000 TL hesaplara yatıyor! İşte tüm detaylar
Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde nakit ihtiyaçları artan ve bu sebepten ötürü de gündelik hayat akışı içerisinde birçok problem ile karşılan vatandaşlara, ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Vakıfbank'ın ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntıları
Alım güçleri düşen vatandaşlar, gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına arayış içerisine girdiler. Bu noktada devreye giren kamu bankası Vakıfbank, yeni dönemde geliştirmiş olduğu düşük faizli, uzun vadeli, ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu.
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Ödeme Ertelemeli 2022
Geliştirdiği kampanyalar ve sunduğu kaliteli hizmetler sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran kamu bankası Vakıfbank, artan nakit ihtiyaçlarına karşın destek kampanyası düzenlediğini açıkladı. Düzenlenen ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.
Vakıfbank tarafından duyurulmuş olan güncel ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti 125 bin TL, vade sayısı 36 ay, faiz oranı ise yüzde 1,55 olarak belirlendi.