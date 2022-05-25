SGK’dan on binlerce kişiye maaş kesintisi uyarısı

SGK, emekli maaşı aldığı halde yurtdışında çalışmaya başlayan Türk vatandaşlarını mercek altına aldı. Bu şekilde haksız ödeme alanların aylıklarının kesileceğini belirten SGK, yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının, emekli aylığı ile ilgili durum değişikliklerini 1 ay içinde kuruma bildirmeleri gerektiğini, yurtdışında çalışmaya başlamasına rağmen bildirimde bulunmadığı belirlenen emeklilerin "kasıtlı ve kusurlu davranışta" bulunduğunun kabul edileceğini vurguladı. SGK, emekli maaşlarıyla ilgili yazısında, aylık bağlanmasıyla ilgili sakıncalı durumları da sıraladı. Buna göre şu durumlar, emekli aylığı alanlar için "kasıtlı ve kusurlu" davranış olarak kabul ediliyor: