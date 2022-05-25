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    • Ekonomi
    • 25.05.2022 07:48
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    • 25.05.2022 07:48
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    SGK'dan on binlerce kişiye maaş kesintisi uyarısı

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşı aldığı halde yurt dışında çalışmaya başlayan vatandaşları incelemeye aldı. Bu durumda bulunan ve haksız ödeme alan kişilerin aylıklarının kesileceğini belirten SGK, emekli aylığı ile ilgili durum değişikliklerini 1 ay içinde kuruma bildirmeleri gerektiğini, yurtdışında çalışmaya başlamasına rağmen bildirimde bulunmadığı belirlenen emeklilerin "kasıtlı ve kusurlu davranışta" bulunduğunun kabul edileceğini vurguladı.

    SGK’dan on binlerce kişiye maaş kesintisi uyarısı

    SGK, emekli maaşı aldığı halde yurtdışında çalışmaya başlayan Türk vatandaşlarını mercek altına aldı. Bu şekilde haksız ödeme alanların aylıklarının kesileceğini belirten SGK, yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının, emekli aylığı ile ilgili durum değişikliklerini 1 ay içinde kuruma bildirmeleri gerektiğini, yurtdışında çalışmaya başlamasına rağmen bildirimde bulunmadığı belirlenen emeklilerin "kasıtlı ve kusurlu davranışta" bulunduğunun kabul edileceğini vurguladı. SGK, emekli maaşlarıyla ilgili yazısında, aylık bağlanmasıyla ilgili sakıncalı durumları da sıraladı. Buna göre şu durumlar, emekli aylığı alanlar için "kasıtlı ve kusurlu" davranış olarak kabul ediliyor:

    Kuruma verilen belgelerle gerçeğe aykırı bildirimde bulunulması.

    Durum değişikliklerinin bir ay içinde kuruma bildirilmemesi.

    Sahte bilgi ve belgelerle sağlık hizmetleri ve ödeneklerden yararlanılması, gelir veya aylık bağlatılması.

    Sahte hizmetle sağlık hizmetleri ve aylık bağlatılması.

        Boşanma nedeniyle gelir veya aylık bağlandıktan sonra boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşanması.

        Gelir ve aylıklarının kesilmesi gerektiği halde bu durumun gizlenmesi veya bildirilmemesi.

        Sigortalılar ile gelir veya aylık alanlara yapılan ödemelerden, hak sahipliği sona ermesine tahsilat yapılması.

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        Haberler Ekonomi SGK'dan on binlerce kişiye maaş kesintisi uyarısı
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