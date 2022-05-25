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Haberler Ekonomi Ayaklar yerden kesiliyor! Araç kredisi faiz oranlarına bahar geldi! Hem sıfır hem ikinci el alın! 3 ay ödemeyin! 400.000 TL'ye 48 ay vade

Ayaklar yerden kesiliyor! Araç kredisi faiz oranlarına bahar geldi! Hem sıfır hem ikinci el alın! 3 ay ödemeyin! 400.000 TL'ye 48 ay vade

Vakıfbank, Türkiye'de bir ilke imza atarak ikinci el araç satışları için güvenli bir sistem geliştirdiğini ve sistem kapsamında kredi hizmetinden yararlanılabileceğini bildirdi. İşte bankanın yeni hizmetlerine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
25.05.2022 09:57 - Son Güncelleme: 25.05.2022 09:57
Ayaklar yerden kesiliyor! Araç kredisi faiz oranlarına bahar geldi! Hem sıfır hem ikinci el alın! 3 ay ödemeyin! 400.000 TL’ye 48 ay vade

Kamu bankası Vakıfbank, Güvenli Araç Satış Sistemini ve ikinci el taşıt kredisi kampanyasını, kamuoyuna duyurdu.

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Ayaklar yerden kesiliyor! Araç kredisi faiz oranlarına bahar geldi! Hem sıfır hem ikinci el alın! 3 ay ödemeyin! 400.000 TL’ye 48 ay vade

Vakıfbank'tan Güvenli Araç Satış Sistemi Hizmeti!

Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde araç satın almak isteyen vatandaşlar için ayrıcalıklı bir sistem geliştirdiğini duyurdu.

Ayaklar yerden kesiliyor! Araç kredisi faiz oranlarına bahar geldi! Hem sıfır hem ikinci el alın! 3 ay ödemeyin! 400.000 TL’ye 48 ay vade

Söz konusu yeni sistemini "Güvenli Araç Satış Sistemi" ismi ile bildiren banka, sisteme ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Ayaklar yerden kesiliyor! Araç kredisi faiz oranlarına bahar geldi! Hem sıfır hem ikinci el alın! 3 ay ödemeyin! 400.000 TL’ye 48 ay vade

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan Güvenli Araç Satış Sistemi, ikinci el araç alım- satımlarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesini hedeflemektedir.

Ayaklar yerden kesiliyor! Araç kredisi faiz oranlarına bahar geldi! Hem sıfır hem ikinci el alın! 3 ay ödemeyin! 400.000 TL’ye 48 ay vade

Bu sistem sayesinde araç satışı öncesinde satıcının parası garanti altına alınır ve alıcıya bu doğrultuda bankadan taşıt kredisi hizmeti için başvuru yapma fırsatı tanınır.

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