Ayaklar yerden kesiliyor! Araç kredisi faiz oranlarına bahar geldi! Hem sıfır hem ikinci el alın! 3 ay ödemeyin! 400.000 TL’ye 48 ay vade

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Vakıfbank, Türkiye'de bir ilke imza atarak ikinci el araç satışları için güvenli bir sistem geliştirdiğini ve sistem kapsamında kredi hizmetinden yararlanılabileceğini bildirdi. İşte bankanın yeni hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
25.05.2022 09:57 - Son Güncelleme: 25.05.2022 09:57
Kamu bankası Vakıfbank, Güvenli Araç Satış Sistemini ve ikinci el taşıt kredisi kampanyasını, kamuoyuna duyurdu.
Vakıfbank'tan Güvenli Araç Satış Sistemi Hizmeti!
Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde araç satın almak isteyen vatandaşlar için ayrıcalıklı bir sistem geliştirdiğini duyurdu.
Söz konusu yeni sistemini "Güvenli Araç Satış Sistemi" ismi ile bildiren banka, sisteme ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan Güvenli Araç Satış Sistemi, ikinci el araç alım- satımlarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesini hedeflemektedir.