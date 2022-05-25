Kart borcunuz omuzlarınızda yük olmasın! Düğmeye basıldı! Devlet tarafından karşılanacak! Borçlar erteleniyor

Yeni dönemde çoğalan kredi ve kredi kartı talepleri, durumu hazırda kötü bir gidişata sahip olan ekonomi piyasalarından dolayı borçlu kişilerin miktarını da arttırdı. Söz hususu bankacılık ürünlerinden destek alan fakat nakde sıkışıklıkları nedeni ile borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara, devlet doğrultusundan davet geldi. Halk Bankası borç aktarımı kredisinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Halk Bankası, kişilerin mağduriyetlerini gidermek hedefi ile borç aktarımı hizmeti sunacağını açıkladı. Yeni hizmeti aracılığı ile kişilerin başka bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını üstleneceğini aktaran banka, bu sayede sahip olunan kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırılacağını bildirdi.