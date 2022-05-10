Emekli vatandaşların maaşlarına ek olarak 750 TL nakit ödeme yapılacak! Kamu bankaları resmen duyurdu: Anında hesapta

Emekli Promosyonu

Emekli promosyonu, SGK ile bankalar arasında imzalanmış olan maaş ödemesi protokolü sonunda tasarlanmış olan bir kampanyadır. Bu kampanyadan, bankaların sahip olunan müşterileri değil, yeni müşterileri yararlanabilmektedir.

Kampanya sonunda taahhüt edilen promosyon ödemesi tutarları, alınan emekli maaşı tutarlarına göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda devlet garantisi ile ödeme alabilmek isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının promosyon kampanyalarını araştırmaktadırlar.