Emekli vatandaşların maaşlarına ek olarak 750 TL nakit ödeme yapılacak! Kamu bankaları resmen duyurdu: Anında hesapta

Her senenin başında gündeme ve kişilerin gereksinimlerine göre güncel kampanyalar geliştirmeye başlayan kamu bankaları ve özel bankalar, alakalı kampanyalar aracılığı ile müşterilerine kaliteli ve avantajlı hizmetler sunmayı planlarlarken, kendi müşteri adetlerini da arttırmayı hedeflemektedirler. Bu kapsamda derli toplu maaş almaları yardımıyla bankaların en gözde müşteri profillerinden birine sahip olan emekliler amacıyla yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankaları, alakalı yeni kampanyalarının ayrıntılarını paylaştılar.
Emekli Promosyonundan Kimler Yararlanabilir?
Kamu bankalarının geliştirmiş oldukları emekli promosyonu kampanyasından yararlanmak isteyen kişilerin, emekli maaşı hesaplarını ödeme alınmak dilenen bankaya taşımaları gerekmektedir. İlgili bankaya emekli maaşı hesabını taşıyan ve söz hususu hesabın 3 sene süresince orada kalacağının sözünü veren yeni müşteriler, Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın promosyon ödemesi kampanyasından yararlanabilmektedirler.
Emekli maaşı hesabının kamu bankalarından birine taşınması amacıyla banka şubelerine şahsen müracaat gerçekleştirmek, bankanın mobil uygulamasını kullanmak ya da bankanın internet bankacılığı sistemine giriş gerçekleştirmek yeterlidir. Bu ay amacıyla da emekli olacak olan kişilerin ise banka iletişim bilgilerini, emekli promosyonu alabilmek istedikleri banka ile doldurmaları gerekmektedir.