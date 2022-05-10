Devlet destekli emekli kredisi hesaplara yatmaya başladı: Günlük 31 TL ödeyerek 25 bin TL'yi cebe koymak mümkün!
Yeni dönemde çıkan Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte yukarı yönlü hareketlerine devam eden ekonomi piyasaları, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan tüm ürünlerin zamlanmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Halk Bankası, özellikle ayın sonunu getiremeyen emekli vatandaşlar için özel olarak bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini açıkladı.
Halk Bankası, yeni dönemde yalnızca o grupta yer alan vatandaşlar için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Halk Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın nakit desteğine ihtiyaç duyan emekli vatandaşlar için "Mutlu Emekli Kredisi" başlığı altında yeni bir kredi hizmeti geliştirdiğini açıkladı. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile ilgili yeni kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti 100 bin TL olarak belirlendi. Banka ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay olarak belirlerken, ortalama faiz oranını yüzde 1,64 olarak duyurdu.
Halk Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyasının Örnek Hesaplama Tablosu
Halk Bankası emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu 100 bin TL limitli ihtiyaç kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablosunu yayınladı.