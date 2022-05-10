Devlet destekli emekli kredisi hesaplara yatmaya başladı: Günlük 31 TL ödeyerek 25 bin TL’yi cebe koymak mümkün!

Halk Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın nakit desteğine ihtiyaç duyan emekli vatandaşlar için "Mutlu Emekli Kredisi" başlığı altında yeni bir kredi hizmeti geliştirdiğini açıkladı. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile ilgili yeni kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.