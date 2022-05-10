0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi şartları neler? TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU tarihi! 0.99 faizli konut kredisi ne zaman verilecek?

TOKİ sosyal konut projeleri hakkında detaylar merak ediliyor. 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar geldi. Düşük faizli konut kredisi müjdesi veren Erdoğan ev almak için bütçesi yetmeyen vatandaşları heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan üç ayrı konut paketinden bahsetti. Vatandaşlar da paketlerin detaylarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda '0.89, 0.99 konut kredisi nedir? 0.99 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? 0.99 faizli konut kredisi şartları neler?' soruları gündeme geldi. İşte yanıtları ve faiz oranına göre hesaplı tablo...
10 YIL VADELİ, 0.99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısından sonra yaptığı basın açıklamasında, TOKİ konut kredileri hakkında şöyle konuştu;
"Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.
1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek.
Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Müteahhitlere, şehir içinde küçük parsellere konut yapmaları için metrekaresi belli fiyatın üzerinde satılmama şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız."
0.89 VE 0.99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
0.89 ve 0.99 faizli konut kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmadı. Tarih duyurulduğu an detaylar haberimizde yer alacaktır.
0.89 VE 0.99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLI TABLO İÇİN TIKLAYINIZ👇