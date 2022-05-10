Faiz oranını girerek kredi hesapla! 1 milyon 400 TL, 1 milyon 500 TL, 1 milyon 600 TL konut kredisi 0,89 ve 0.99 faizle 120 ay vade hesaplama!

Ev sahibi olmak isteyenlere yönelik yeni müjdeler peş peşe açıklandı. Konut finansman paketi ile hem sıfır hem de ikinci el ev alacaklar 0.89 ve 0.99 faizle kredi alabilecek. Üstelik 120 ay vade (10 yıl) ile kolay ödeme seçeneği ile rahatlayacak. Peki, 1 milyon 400 TL, 1 milyon 500 TL, 1 milyon 600 TL konut kredisi 0,89 ve 0.99 faizle 120 ay vade hesaplama nasıl yapılır? İşte aylık ödeme tutarları haberimizde yer alıyor.
1 milyon 400 TL, 1 milyon 500 TL, 1 milyon 600 TL konut kredisi 0,89 ve 0.99 faizle 120 ay vade hesaplama!
0,99 FAİZLİ 120 AY VADELİ!
0,89 FAİZLİ 120 AY VADELİ!
İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ
"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.
BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUTA ALTIN VE DÖVİZ ŞARTLI FAİZ YÜZDE 0.89
İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.