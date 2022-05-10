Dolar, altın bozdurarak ev sahibi olun! 0,89 - 0,99 faizle Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Akbank, N-kolay konut kredisi! 120 ay (10 yıl) vade...
Konut sahibi olmak isteyenlere müjdeli haberler geliyor. Başkan Erdoğan ev sahibi olacaklar için uygun faizli konut kredisi paketlerini açıkladı. Uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılmasını sağlanıyor. Bu kapsamda, sıfır ve ikinci el konut satışlarına uygun maliyetli konut finansmanı sağlanacak. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veriliyor. Ayrıca İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Peki, 0.89 ve 0.99 konut kredisi şartları nedir? Hangi bankalar 0,89 faizle konut kredisi veriyor? İşte Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 0.89 ve 0.99 faizle konut (ev) kredisi ödeme hesaplama ekranı!
10.05.2022 11:41 - Son Güncelleme: 10.05.2022 11:41
Ucuz fiyata ev almak isteyenlere müjde Başkan Erdoğan tarafından geldi. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan 0.89 ve 0.99 faiz oranlı konut kredisi kampanyalarını duyurdu. Kampanyaya göre vatandaşlar 2 milyon liraya kadar kredi alabilecek. 120 ay vadeli konut kredileri için 0.89 ve 0.99 olarak iki farklı faiz oranı sunulacak. İşte kampanya detayları ve şartları haberimizde...
İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ
"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.