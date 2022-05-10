Dolar, altın bozdurarak ev sahibi olun! 0,89 - 0,99 faizle Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Akbank, N-kolay konut kredisi! 120 ay (10 yıl) vade...

Ucuz fiyata ev almak isteyenlere müjde Başkan Erdoğan tarafından geldi. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan 0.89 ve 0.99 faiz oranlı konut kredisi kampanyalarını duyurdu. Kampanyaya göre vatandaşlar 2 milyon liraya kadar kredi alabilecek. 120 ay vadeli konut kredileri için 0.89 ve 0.99 olarak iki farklı faiz oranı sunulacak. İşte kampanya detayları ve şartları haberimizde...