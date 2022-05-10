Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan 'sürdürülebilirlik' vurgusu! Türkiye'nin güneş enerjisi üretimine büyük katkı...

Kalyon Holding, hem dünyada hem de Türkiye'de ilkleri oluşturan bir çok dev projeyi hayata geçirdi.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Forbes Middle East Türkiye özel sayısına verdiği röportajda 'Sürdürülebilirlik' vurgusu yaparak, yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekti.
KALYON HOLDİNG HEM TÜRKİYE'DE HEM DE DÜNYADA BİR ÇOK PROJEDE ÖNCÜ OLDU
Kalyon Holding büyük ses getiren projelere imza attı. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Karapınar GES, dünyada daha önce benzeri olmayan Metrobüs projesi, yine dünyada bir ilk olan KKTC Askılı Sistem Deniz Geçişi İsale Hattı projesi, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi, Azerbaycan'dan Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak TANAP projesi bunlardan bazıları...
Dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en büyük gelişmiş biyolojik atıksu arıtma tesisi, dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri de Kalyon Holding'in vizyoner başarısını katladı.
CEMAL KALYONCU: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİĞİMİZ
Forbes Middle East Türkiye özel sayısına konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu "Sürdürülebilirlik birinci önceliğimiz. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi en fazla olan şirketi olmayı amaçlıyoruz." diyerek odak noktalarının ülke, insan ve çevre için en iyisini yapmak olduğunu vurguladı.
KALYON PV TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ
Cemal Kalyoncu Ankara'da, türünün tek örneği olan tam entegre bir güneş paneli üretim fabrikası, Kalyon PV'yi kurduklarını anımsatarak, "Kalyon PV; ingot, wafer, hücre ve panel gibi güneş paneli üretiminin tüm aşamalarının tek çatı altında toplanmasını sağlayan AR-GE'ye dayalı, tam entegre bir üretim sürecine sahip. Yıllık olarak 1.000 MW yüksek verimli güneş paneli üretebiliyor" dedi.
Dünyanın geleceğini güneşte gördüklerini ifade eden Kalyoncu, "Teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla geleceğin iş modellerini hayata geçirdik. Daha verimli panellere sahip olmak istiyoruz ve güneşten gezegenimize de maksimum etkiyi almayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
KARAPINAR GES AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ
Kalyoncu, "Konya Karapınar'da yaklaşık 1 milyar dolara bir güneş enerjisi santrali kurduk. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, 1.856 hektarlık alanda, 3.5 milyon güneş paneli ve 1.356 MW enerji kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük enerji santrallerinden biri konumunda" diye konuştu.
Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin 2022 yılı sonunda tamamlandığında Türkiye'de yaklaşık 2 milyon haneye yeşil elektrik sağlayacağına dikkat çeken Cemal Kalyoncu, "Aynı anda yılda 1,5 milyon ton karbon salınımını önleyecek ve Türkiye'nin güneş enerjisi üretimini %20 oranında artıracak" ifadelerini kullandı.