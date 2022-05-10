Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan 'sürdürülebilirlik' vurgusu! Türkiye'nin güneş enerjisi üretimine büyük katkı...

KALYON PV TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ

Cemal Kalyoncu Ankara'da, türünün tek örneği olan tam entegre bir güneş paneli üretim fabrikası, Kalyon PV'yi kurduklarını anımsatarak, "Kalyon PV; ingot, wafer, hücre ve panel gibi güneş paneli üretiminin tüm aşamalarının tek çatı altında toplanmasını sağlayan AR-GE'ye dayalı, tam entegre bir üretim sürecine sahip. Yıllık olarak 1.000 MW yüksek verimli güneş paneli üretebiliyor" dedi.

Dünyanın geleceğini güneşte gördüklerini ifade eden Kalyoncu, "Teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla geleceğin iş modellerini hayata geçirdik. Daha verimli panellere sahip olmak istiyoruz ve güneşten gezegenimize de maksimum etkiyi almayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

KARAPINAR GES AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Kalyoncu, "Konya Karapınar'da yaklaşık 1 milyar dolara bir güneş enerjisi santrali kurduk. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, 1.856 hektarlık alanda, 3.5 milyon güneş paneli ve 1.356 MW enerji kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük enerji santrallerinden biri konumunda" diye konuştu.

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin 2022 yılı sonunda tamamlandığında Türkiye'de yaklaşık 2 milyon haneye yeşil elektrik sağlayacağına dikkat çeken Cemal Kalyoncu, "Aynı anda yılda 1,5 milyon ton karbon salınımını önleyecek ve Türkiye'nin güneş enerjisi üretimini %20 oranında artıracak" ifadelerini kullandı.