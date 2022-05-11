ABD Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası dolar, euro, altın, bitcoin ne kadar oldu? 💸ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri hakkında araştırmalar hız kazandı. Altın ve döviz kurlarında yaşanacak gelişmeler nedeniyle gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi. Piyasalar, altın ve dolar, euro kurlarının seyrini belirleyecek olan ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? ABD Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası dolar, euro, sterlin ve altın ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
ABD ENFLASYON VERİSİ YÜZDE KAÇ OLDU?
ABD'de yüksek enflasyon krizi sürüyor. Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ABD enflasyon verileri açıklandı. Ülkede nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti.
DOLAR, ALTIN, EURO SON DURUM!
Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 22 yılın ardından ilk kez 50 baz puan faiz artırdığı haftada karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD olmak üzere açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
ABD'deki enflasyon endişesi varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürürken, piyasalarda oynaklık artmaya devam ediyor.
ABD'de yüzde 8,50 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, Fed'i 2000'den bu yana ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımına yönlendirdi. Fed böylece politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.
Fed'den yapılan açıklamada, enflasyonun, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yükselen enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtır şekilde yüksek kalmaya devam ettiği kaydedilerek, uzun vadede yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdamın elde edilmesinin hedeflendiği, para politikası duruşunun ise uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.