Kurda sağlanan istikrarla birlikte yatırımcı gençlerin borsaya katılımı 8 kat arttı





ENDEKS % 200 YÜKSELDİ

Yabancı yatırımcının küresel ve jeopolitik risklerin etkisiyle satış yaptığı son 2 yılda, yerli yatırımcıların alımlarıyla ayakta kalan Borsa İstanbul, getiride dünyanın zirvesine çıktı. Dünya Borsalar Birliği'nin verilerine göre Borsa İstanbul, son 3 ayda yüzde 26.49, son 6 ayda yüzde 55.2, yıl başından bu yana yüzde 32.3 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa İstanbul son 1 yılda ise yüzde 72 ile Arjantin'in ardından küresel yükselişte ikinci sırada yer aldı. Borsa İstanbul Türkiye'de pandemi kaynaklı ilk ölümlerin görüldüğü Mart 2022'de 842 puanı gördü. Endekste o tarihten bu yana yaşanan yükseliş ise yüzde 192'ye ulaştı. O dönemde şirketlerin 840 milyar liraya kadar gerileyen piyasa değeri, şu an itibarıyla 2.5 trilyon lirayı aştı.