Kurda sağlanan istikrarla birlikte yatırımcı gençlerin borsaya katılımı 8 kat arttı

Dünya ekonomisi 2019'un son çeyreğinde Çin'de başlayan pandemi ile birlikte, son 2 yılda çok zorlu bir sürece girdi. Pandeminin etkileri atlatılmaya çalışılırken patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı küresel enflasyonu tarihinin en yüksek seviyelerine çekerken, bireysel alım gücünün önemli ölçüde azalması dünya genelinde borsalara ilgiyi artırdı. Enflasyonist ortama karşı kendini korumak isteyen kesimler, içeride özellikle Kur Korumalı Mevduat uygulaması ile dövizde de tansiyonun düşmesiyle birlikte, ek gelir arayışında rotayı borsaya yöneltti. Yatırımcı sayısında en çarpıcı artış genç nüfusta gözlendi. Salgın öncesi 2019'da 15-24 yaş arasındaki yatırımcı sayısı 17 bin 71 iken, bu sayısı 2022 Nisan ayı itibarıyla 128 bin 633'e çıktı. 25-29 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı 47 bin 614'ten 240 bin 980'e, 30-34 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı 87 bin 56'dan 316 bin 475'e yükseldi.
GENÇLER BORSAYI KEŞFETTİ
Böylece 15-30 yaş aralığında yatırımcı sayısı 65 binden 369 bin 613'e ulaştı. Bu yaş aralığındaki yatırımcıların 2019'da 1.4 milyar lira olan portföylerinin değeri 2022 Nisan itibarıyla 12.8 milyar liraya ulaştı. 15-35 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı ise 151 bin 741'den 696 bin 88'e fırladı.
BORSAYA İLGİ ARTIYOR
Kripto piyasalarındaki yüksek dalgalanmadan çekinen ve finansal özgürlük peşinde koşan genç kuşak, birikimlerini Borsa İstanbul'a yönlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 2019'da 1 milyon 154 bin 349 olan borsa yatırımcısı sayısı, Nisan 2022 itibarıyla 2 milyon 483 bini aştı. Yatırımcı sayısında iki kattan fazla artış yaşanırken, yerli yatırımcının hisse senedi portföyü ise bu dönemde 185.8 milyar liradan 710.3 milyar liraya ulaştı.