7 Mayıs gümüş fiyatları ne kadar? Gram gümüş bugün kaç TL'den alıcı buluyor? Gümüş alış ve satış fiyatları kaç liradan işlem görüyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan yatırım araçları arasında yer alan gümüşün ne kadardan işlem gördüğü merak edilenler arasında yer alıyor. İşte güncel bilgiler...
7 MAYIS 2022 GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?
Gümüş piyasasında en düşük gümüş 10,72 liradan işlem görüyor. Satış fiyatı ise 10,76 TL'den işlem görüyor.
Gümüş ALIŞ SATIŞ FARK (%)
Gümüş Gram (TL)
10,72 10,76 -0,01%
Gümüş Ons (Dolar)22,32 22,39 -0,58%
Gümüş Ons (Euro)
21,17 21,23 -0,66%
Gümüş Gram (Dolar)
0,71 0,72 -0,01%
Gümüş Ons (TL)
335,80 336,86 -0,58%