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    • Ekonomi
    • 07.05.2022 14:50
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    • 07.05.2022 14:53
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    7 Mayıs gümüş fiyatları ne kadar? Gram gümüş bugün kaç TL'den alıcı buluyor? Gümüş alış ve satış fiyatları kaç liradan işlem görüyor?

    Sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar tarafından 7 Mayıs gümüş fiyatları ne kadar? Gram gümüş bugün kaç TL'den alıcı buluyor sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Altın ya da döviz için yeterli birikimi olmayanlar tercihlerini gümüşten yana kullanmak istiyor ve bunun için piyasalardaki güncel durumu merak ediyor. Hafta sonu serbest piyasasında Gümüş alış ve satış fiyatları kaç liradan işlem görüyor? Bu alanda yatırım yapmak isteyenler ne yapmalı, kazanç sağlanabilir mi? İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    7 Mayıs gümüş fiyatları ne kadar?

    7 Mayıs gümüş fiyatları ne kadar? Gram gümüş bugün kaç TL'den alıcı buluyor? Gümüş alış ve satış fiyatları kaç liradan işlem görüyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan yatırım araçları arasında yer alan gümüşün ne kadardan işlem gördüğü merak edilenler arasında yer alıyor. İşte güncel bilgiler...

    7 MAYIS 2022 GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

    Gümüş piyasasında en düşük gümüş 10,72 liradan işlem görüyor. Satış fiyatı ise 10,76 TL'den işlem görüyor.

    Gümüş ALIŞ SATIŞ FARK (%)
    Gümüş Gram (TL)
    10,72 10,76 -0,01%

    Gümüş Ons (Dolar)22,32 22,39 -0,58%
    Gümüş Ons (Euro)
    21,17 21,23 -0,66%
    Gümüş Gram (Dolar)
    0,71 0,72 -0,01%
    Gümüş Ons (TL)
    335,80 336,86 -0,58%

        GÜMÜŞ YATIRIMI NASIL YAPILIR?

        Altın gibi güvenli bir liman olarak görülen kıymetli madenin yanında çok şans verilmiyor olsa da gümüş, yatırımcıların portföyüne önemli ölçüde büyük katkılar sağlayabilmektedir. Kıymetli madenlere yönelik olarak yatırım yapmayı tercih edenler, gümüş gibi bir metale sahip olmanın getirmiş olduğu güven, istikrar ve kazanç olanağına sahip olma şansını elde etmesine olanak sağlıyor.

        Gümüş yatırımı durumu söz konusu olduğunda kişinin önünde pek çok seçeneğin varlığı söz konusudur. Tüm yatırımlarda olduğu gibi gümüşe yapılan yatırımlarda da ödülün yanı sıra çeşitli riskleri bulunuyor. Bundan dolayı yatırımcıların mevcut yatırım seçeneklerini karşılaştırırken gümüş sahibi olmanın avantajlarının yanı sıra yatırım stratejinizi göz önünde bulundurmaları oldukça büyük bir önem barındırıyor.

        Gümüşe yatırım yapmak isteyenler yatırımcılar için birkaç seçeneğin varlığı söz konusudur. Bunlar:

        - Fiziksel olarak emtia satın alımı gerçekleştirebilir ve külçe gümüşü güvenli bir biçimde muhafaza etmenin bir yolunu bulabilirsiniz.

        - Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri (VİOP) satın alma yoluna gidebilirsiniz.

        - Piyasada işlem gören bunun neticesi olarak da daha yüksek bir likidite sağlayan gümüş destekli Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) yatırım yapmayı seçebilirsiniz.

        - Forex piyasalarından faydalanarak gümüş alım/satım işlemleri yapmayı tercih edebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi 7 Mayıs gümüş fiyatları ne kadar? Gram gümüş bugün kaç TL'den alıcı buluyor? Gümüş alış ve satış fiyatları kaç liradan işlem görüyor?
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