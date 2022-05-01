2022'nin en çok kazandıranı belli oldu! Dolar, euro, altın, Borsa İstanbul... Hangisi ne kadar kazandırdı?
Vatandaşlar en çok kazandıran yatırım araçlarını merak ediyor. 2022'nin ilk 4 ayında en çok kazandıran yatırım aracı netleşti. Dolar, euro, altın ve borsa arasında öne çıkan BIST 100 endeksi oldu. Dolar, euro ve altının getirileri ise enflasyon oranının gerisinde kaldı. İşte detaylar...
Yılın ilk dört ayında enflasyon bazında kazandıran borsa oldu. BIST 100 Endeksi, yıla 1.857'den başladı ve 2.430'a kadar yükseldi. Yüzde 30.8 oranında artış yaşandı. Yılbaşında birikimini BIST 100 Endeks hisselerinde değerlendirenlerin ortalama getirisi yüzde 30.8 oldu. Yılın ilk dört ayında dolar yüzde 10.84 oranında artış gösterdi. Aynı zaman diliminde gram altın yüzde 15.8, altının onsu yüzde 5, gümüş ise yüzde 3 oranında değer kazandı. Bu süre zarfında enflasyondaki artış oranı ise yüzde 22.81 oldu.
GAYRİMENKUL ÖNE ÇIKTI
Milliyet'in haberine göre ilk dört ayda en fazla değer kazanan hisseler gayrimenkulden çıktı. Hızlı prim yapan ilk 10 hissenin dördü gayrimenkulden. Yılbaşından bu yana en fazla değer kazanan hisseler şunlar: İş GMYO, Çan2 Termik, Kontrolmatik, Alarko Holding, THY, Kızılbük GYO, Torunlar GMYO, Sinpaş GMYO, Odaş Elektrik ve Net Holding. Bu hisseler yüzde 80'in üzerinde prim yaptı.
EN FAZLA KAYBETTİRENLER
Dört ayda en fazla kaybettiren hisseler farklı sektörlere ait. Kütahya Porselen, ARD Bilişim, Türk İlaç Serum yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti. İş Yatırım Menkul Değerler, Ülker Bisküvi, Nurol GMYO, Doğu Aras Enerji, Anadolu Efes dört ayda fiyatı düşen diğer BIST 100 hisseleri.
İLK ÇEYREKTE ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER
Şirketlerin ilk çeyrek bilançoları açıklanmaya başladı. Yatırımcıyla paylaşılan bilançolar arasında sanayi sektöründe en yüksek kârı açıklayan 10 şirketin kârı yüzde 81 arttı. En yüksek kârı açıklayan sanayi şirketi Ereğli Demir Çelik oldu. Erdemir'i Ford Otosan, İskenderun Demir Çelik, Arçelik, Tofaş Oto. Fab., Koza Altın, Kardemir (D), Vestel Beyaz Eşya, Türk Traktör ve Koza Madencilik takip etti.