2022’nin en çok kazandıranı belli oldu! Dolar, euro, altın, Borsa İstanbul... Hangisi ne kadar kazandırdı?

Yılın ilk dört ayında enflasyon bazında kazandıran borsa oldu. BIST 100 Endeksi, yıla 1.857'den başladı ve 2.430'a kadar yükseldi. Yüzde 30.8 oranında artış yaşandı. Yılbaşında birikimini BIST 100 Endeks hisselerinde değerlendirenlerin ortalama getirisi yüzde 30.8 oldu. Yılın ilk dört ayında dolar yüzde 10.84 oranında artış gösterdi. Aynı zaman diliminde gram altın yüzde 15.8, altının onsu yüzde 5, gümüş ise yüzde 3 oranında değer kazandı. Bu süre zarfında enflasyondaki artış oranı ise yüzde 22.81 oldu.