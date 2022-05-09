Global otomotiv sektörünün tedarik sorunu otomobil satın almak isteyen tüketicilerin elini bayilerden boş döndürüyor

Global otomotiv sektöründe yaşanan tedarik sorunu Türkiye'yi derinden etkilemeye devam ediyor. Otomobil satın almak için bayilere giden tüketiciler eli boş dönüyor. Firmalar siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Otomobilde bekleme süresi ithal modellerde iki ayı buluyor. Bazı modellerde bu süre uzuyor. Türkiye'de üretimi yapılan yerli modellerde ise bekleme süresi bir ay. Piyasada yeterli otomobil bulunmaması satışlara olumsuz yansıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Nisan 2022'de otomobil satışları yüzde 5.8 azalarak 45 bin 564 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı yüzde 10.4 artarak 14 bin 471 adete çıktı. Toplam pazar ise yüzde 2.4 azalışla 60 bin 35 adet oldu. Yılın ilk dört ayında ise otomobil satışları yüzde 20.7 azalarak 162 bin 398 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10.2 azalarak 49 bin 687 adet oldu. Bu dönemde toplam pazar 212 in 85 adet olarak gerçekleşti. Türkiye'de tedarik sorunu 2020'den beri devam ediyor. 2022 sonuna kadar süreceği tahmin edilen tedarik sorunu elinde stok bulunduran markalara yarıyor. Nisanda yeterli stoğu olan markalar satış yaparak rakiplerini solladı.