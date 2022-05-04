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    Dolarını satan hisse senedine koştu! 1 ayda 103 bin kişi borsaya geldi

    Savaş ve küresel resesyon endişeleri uluslar arası piyasaları sarsarken; Borsa İstanbul dünyanın zirvesine yerleşti. Nisan’da borsaya rekor sayıda yerli yatırımcı geldi...

    1 ayda 103 bin kişi borsaya geldi

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki açıklamasının ardından hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması ile döviz piyasasında dengenin sağlanması, vatandaşı borsaya yöneltti. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; Nisan'da borsadaki yerli bireysel yatırımcı sayısı 103 bin 585 kişi artarak 2 milyon 481 bine ulaştı. Nisan'da 194 yabancı ilk kez hisse senedi aldı. Son 3 ayda Türkiye'de hisse alan yabancı sayısı 350 kişilik artışla 13 bin 493'e çıktı. KKM uygulaması, bireysel döviz hesaplarını 12 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye çekti. Bireysel döviz hesapları 22 Aralık'tan bu yana 9.5 milyar dolar azalarak 154.1 milyar dolara indi. Aynı dönemde TL mevduat hesapları 840 milyar lira artarak 2.7 trilyon lira ile tarihi zirveye ulaştı. KKM'nin büyüklüğü ise 782 milyar lira oldu. BIST 100 endeksi, yılın ilk 4 ayında yatırımcısına yüzde 30.84'lük getiri sağladı.

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    Haberler Ekonomi Dolarını satan hisse senedine koştu! 1 ayda 103 bin kişi borsaya geldi
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