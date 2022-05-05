2022 YILI FAİZ KARARI İÇİN KALAN FED TOPLANTISI TARİHLERİ

2022 Haziran Fed toplantısı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı

2022 Temmuz Fed toplantısı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı

2022 Eylül Fed toplantısı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı

ALTIN FİYATLARI BEKLENEN FED FAİZ KARARI İLE DALGALANIYOR



Küresel piyasalarda ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek. Altın fiyatları, artan enflanist baskılarla 18 Nisan 2022'de 2 bin dolar psikolojik bandına tırmanmıştı. Ancak altın, Mayıs ayı Fed faiz kararı yaklaştıkça baskı altına girdi. 1.850 dolara kadar çekilen altın fiyatları için, son 2 haftada kayıp yüzde 7'yi aştı.