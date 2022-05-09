Doğal gaz yatırımlarında kritik viraj! Saros FSRU bu yıl sonunda açılıyor

Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla doğal gaz arz güvenliğini artırmak için ciddi adımlar atıyor. Doğal gazın boru hatları ile giriş kapasiteleri artırılırken denizler üzerinden girişi sağlanan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tesisleri de dikkati çekiyor. Özellikle geçen yıl devreye alınan ve Türkiye'nin ilk Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma (FSRU) Gemisi Ertuğrul Gazi de bu yatırımlar arasında başı çekiyor. Hatay Dörtyol'da hizmet eden Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi'nin yanında bu yıl sonunda açılması planlanan Saros FSRU projesi de doğal gaz giriş noktasının çeşitlendirilmesinde kritik rol oynayacak.
5.4 MİLYAR METREKÜP
Sadece doğal gaz girişlerinde değil depolama alanında da yatırımlar son hız devam ediyor. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinde genişleme çalışmalarıyla 1.2 milyar metreküp kapasitenin, 2023'te 5.4 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe çıkması planlanıyor.
SİLİVRİ TAM GAZ
Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de halihazırda 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan genişleme çalışmalarında yeni yüzey tesislerine boru inşası, deniz platformların inşası ve kuyu sondajların yapılması yer alıyor. Şu an iki deniz platformunun inşası tamamlandı.