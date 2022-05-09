Doğal gaz yatırımlarında kritik viraj! Saros FSRU bu yıl sonunda açılıyor





HEDEF ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMLAŞTIRMAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri'deki çalışmaları yakından takip ettiğini ve ekiplerden haftalık rapor aldığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin doğal gazda yüzde 99 dışa bağımlı olduğunu ifade eden Dönmez, şunları kaydetti: "Bu anlamda ya keşif yapacaksınız ya da böyle depoların sayısını artıracaksınız. Hamd olsun biz ikisini de yapacak güçteyiz. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük gaz keşfimizin yanında karadaki depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. Tüm bunlardaki hedefimiz doğal gazda arz güvenliğini sağlamlaştırmak." Dönmez, son yıllarda yapılan yatırımlarla enerji arz güvenliğinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekti.