Cep telefonu SMS ile kredi veren bankalar! 10.000-15.000 ve 20.000 TL anında hesaplara geçiyor! ATM'den alabilirsiniz

Hangi bankalara SMS ile basit kredi müracaatı yapılır?

Pandemi süreci ve anında ardından yaşanan ekonomik dalgalanmalar yurttaşların nakit ihtiyacını artırdı. Bu noktada döneme giren bankalar hem verdikleri kredi miktarları hem de yöntemleri ile ilgi çekti. Bankalar şubelerde yoğunluk oluşturmamak ve müşterilerinin en basit şekilde kredilere ulaşmaları amacıyla birtakım farklılıklar yaptılar. Vatandaşların SMS yöntemini kullanarak kredi alabilecekleri bankalar ise şöyledir;

· Akbank

· Aktif Bank

· Vakıfbank

· Finansbank

· Ziraat Bankası