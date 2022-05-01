Cep telefonu SMS ile kredi veren bankalar! 10.000-15.000 ve 20.000 TL anında hesaplara geçiyor! ATM'den alabilirsiniz

Yapılan kredi başvuruları hemen onaylanacak. Aynı süratte onaylanan oran vatandaşın direkt olarak hesabına yatırılacak. Kredini taleplerinin onaylanması üstünde ise kredi notu etkili olacak. Dolayısıyla kişilerin başvurularından evvel kredi notlarını öğrenmeleri önemlidir. Son günlerde kredi vermek konusunca pek çok değişik bankanın değişik seçenek seçenekleri döneme soktukları bilinmektedir.
Hangi bankalara SMS ile basit kredi müracaatı yapılır?
Pandemi süreci ve anında ardından yaşanan ekonomik dalgalanmalar yurttaşların nakit ihtiyacını artırdı. Bu noktada döneme giren bankalar hem verdikleri kredi miktarları hem de yöntemleri ile ilgi çekti. Bankalar şubelerde yoğunluk oluşturmamak ve müşterilerinin en basit şekilde kredilere ulaşmaları amacıyla birtakım farklılıklar yaptılar. Vatandaşların SMS yöntemini kullanarak kredi alabilecekleri bankalar ise şöyledir;
· Akbank
· Aktif Bank
· Vakıfbank
· Finansbank
· Ziraat Bankası
-Adı geride bıraktığımız bankaların SMS üzerinden müracaat amacıyla oluşturdukları numaralar ise şu şekildedir;
· Akbank amacıyla ''4425''
· Aktif Bank amacıyla ''3050''
· Vakıfbank amacıyla ''5724''
· Ziraat Bankası amacıyla ''4747''
· Finansbank amacıyla ''5030''